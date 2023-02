Magaly Medina lanza indirecta a Tula Rodríguez y Maju Mantilla: “Yo soy periodista, no bataclana pues” | Fuente: Composición

El miércoles pasado, Magaly Medina emitió un reportaje en su programa "Magaly TV, la firme" en el que se mencionaba que el cantante de salsa Josimar- quien había inaugurado una tienda en Gamarra hace unos días- vendía ropa 'bamba' de Disney y que no pagaba los impuestos que sí desembolsaba el distribuidor oficial de la marca en Perú. Ante esto, la conductora de televisión criticó la presentación de Josimar en "En boca de todos", programa al que asistió.

"Él hoy día se presentó en un programa de otro canal, donde lo quieren mucho, donde les lavan la cara. Hay programas que sí se prestan para eso. Entonces, todos los artistas van porque les pasan la mano, les ponen alfombra roja, les dan ramos de flores", dijo, haciendo referencia que a Josimar no se le preguntó sobre la supuesta venta de ropa 'bamba'.

Además, criticó la participación de Tula Rodríguez y Maju Mantilla en el espacio televisivo al no cuestionar al cantante. "Yo acá no voy a hacer eso. No va con mis principios, no va con la manera en que yo hago periodismo. Porque yo soy periodista, no bataclana pues. Bataclana convertida conductora no soy. Modelito convertida en bataclana tampoco. Periodista, y así moriré", finalizó.

LA GUERRA CON NICOLA PORCELLA

Hace unos días, la conductora de televisión volvió a criticar a Nicola Porcella y al programa que lo aceptó para que regrese a la televisión tras sus sonados escándalos.

"Que anunciante serio de este país va a apostar por un producto (Nicola Porcella) que es nocivo para las mujeres, que es totalmente, como él lo ha demostrado, agresivo en la calle y con una conducta escandalosa", dijo Magaly Medina.

Asimismo, opinó sobre las fotos y las publicaciones que comparte Nicola Porcella en sus redes sociales, donde se mantiene en contacto con sus seguidores.

"Él se cree la última Coca-Cola del desierto y cree que la televisión no va a poder sobrevivir sin él y su presencia. Todo eso que escribe (en redes sociales) que parece un tipo agradecido con la vida y las oportunidades, se desdibuja con su conducta", señaló la conductora de "Magaly TV: La firme".

