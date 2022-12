Macarena Vélez: Magaly Medina discutió con Adolfo Bazán Gutiérrez, denunciado por violación y tocamientos | Fuente: Captura

Macarena Vélez, exparticipante de Esto es Guerra, confirmó su denuncia penal a Adolfo Bazán Gutiérrez, un abogado acusado de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores y haber grabado la situación. Vélez fue retirada del reality Esto es Guerra en el que trabajaba mientras duren las investigaciones. Sin embargo, la denuncia de Macarena no es la primera que pesa contra Bazán: en 2018, fue acusado por violación sexual.

En entrevista, Magay Medina no dudó en referirse de las acusaciones e increparle por las denuncias de violación sexual. "Yo le creo a las mujeres y le creo a esta chica, que no tiene por qué mentir. ¿Por qué mentiría? Su conducta (a Bazán) es repetitiva: hay otra chica que lo acusa de lo mismo y su ex esposa también lo ha denunciado de doparla", mencionó.

"Yo nunca he dopado a nadie, menos a la señorita (Macarena). La conocí simplemente unos minutos ahí. (...) Yo nunca la vi que estaba ebria, porque yo también estaba en una situación similar. Eso no sucedió así y yo voy a responder a las autoridades correspondientes", comentó Bazán intentando excusarse.

Pese a que durante la entrevista Bazán Gutiérrez intentó desacreditar la denuncia de Joshelin Trauco diciendo que "era mentira y que no se han mostrado todos los videos de las cámaras de seguridad", pese a que los videos muestran lo contrario.

INTENTÓ SALIR DEL PAÍS

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, acusado de violación y tocamientos, llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, con la intención de viajar a Quito, Ecuador.

Fuentes de RPP Noticias confirmaron que el abogado pasó los controles de Migraciones, ya que -pese a las denuncias en su contra- no tiene impedimento de salida del país ni ninguna medida restrictiva similar dictada en su contra.

LATAM Airlines confirmó en un comunicado que Bazán Gutiérrez llegó tarde y perdió su vuelo. Sin embargo, el abogado continúa en el terminal aéreo a la espera de un próximo viaje, programado para las 12:45 p.m.

Adolfo Bazán Gutiérrez fue denunciado por la modelo Macarena Vélez, exparticipante del programa Esto es Guerra, de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores e, incluso, haber grabado el hecho.

Tras la denuncia, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha solicitado de oficio que se abra un procedimiento administrativo sancionador, pues la conducta mostrada por Bazán Gutiérrez “vulnera lo establecido en el Código de Ética y el Estatuto de la Orden”.

