Macarena Vélez: Abogado Adolfo Bazán Gutiérrez afirma que no se intentó fugar pues 'era un viaje de trabajo' | Fuente: Captura de YouTube

Hace unos días, Macarena Vélez, exparticipante de Esto es Guerra, confirmó su denuncia penal a Adolfo Bazán Gutiérrez, un abogado acusado de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores y haber grabado la situación. Pero no fue la primera denuncia. El abogado también habría forzado y tocado en contra de su voluntad a Joshelin Trauco, una joven universitaria que aparenta estar dopada en las imágenes difundidas.

Magay Medina presentaba a Trauco y su testimonio, cuando Bazán se comunicó con el programa de televisión para dar sus descargos. El abogado acusado afirmó que no intentaba fugarse del país, como se dijo, sino que tenía trabajo en Ecuador. ""Usted creo que yo me escapo, yo tenía trabajo en Quito", mencionó.

Durante el enlace telefónico, Bazán continuó con su defensa y afirmando que todas las acusaciones son falsas. La conductora de televisión no pudo contener la ira y le increpó las denuncias de violación sexual y tocamientos indebidos. "Hoy no nos puede engañar. La imagen de ayer era clarísima: ella era una chica desesperada pidiéndole ayuda a policías que incumpliendo su labor de ayudar a los ciudadanos no lo hicieron. No, señor Bazán. Aquí el que quiso fugarse fue usted. El que debería estar preso, rindiendo cuentas por todo esto, es usted", dijo.

"Algunos abogados encargados de la defensa de Macarena Vélez y de Joshelin Trauco que esta denuncia se desarchive. Yo no soy abogada, ¿cómo se puede hacer? Pero acá puede existir una voluntad, pueden existir testimonios que se pasaron por alto, pruebas que se pasaron por alto. La ministra de la Mujer ha pedido cárcel para usted y creo que las mujeres nos sentiríamos más a salvo si está en una prisión", comentó.

DENUNCIA POR VIOLACIÓN SEXUAL

Las imágenes difundidas por Panorama muestran al abogado Adolfo Bazán, acusado de dopar y realizar tocamientos indebidos a la chica reality Macarena Vélez, forzando y tocando en contra de su voluntad a Joshelin Trauco, una joven universitaria que aparenta estar dopada.

Sobre esta lamentable situación ha sido consultada Joshelin Trauco en el programa Encendidos de RPP Noticias. La joven se mostró abrumada, pero se armó de valentía para hablar sobre la situación actual del sujeto que denunció.

“Estuvo cuatro meses en prisión y lo primero que hizo al salir es hacerle dao a otra chica. ¿Cuántas más tenemos que ser para que ese hombre no siga haciendo daño? Una persona que dice la verdad da la cara, mira a los ojos y no huye”, comentó la joven a Encendidos.

Asimismo, aseguró que Bazán Gutiérrez miente cuando afirma que se trató de una relación consentida, debido a que ella se encontraba drogada y, si en algún momento se sostuvo de él fue para no caerse. “En los videos está claro que lo único que yo quería era salir de ahí. Yo en ningún momento lo he vetado”,confesó.

Finalmente, recomendó a las mujeres que no han dado su testimonio públicamente “que no se dejen hundir”, y que continúen con su vida y con sus proyectos personales.

Te sugerimos leer