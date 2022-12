Jazmin Pinedo criticó la actitud de Gian Piero Díaz en el programa 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo no se quedó callada, y reclamó a su coconductor Gian Piero Díaz que la dejara hablar. Durante una transmisión de "Esto es Guerra", la ex chica reality aseguró que su compañero en el programa no le permite emitir una opinión sobre lo que sucede frente a cámaras.

El intercambio de comentarios ocurrió cuando uno de los participantes tuvo un problema al competir en una de las pruebas. Ante ello, la conductora consideró que el resultado final no fue justo, por lo que, pidió que se realice nuevamente.

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz protagonizaron un tenso momento en "Esto es Guerra" al no estar de acuerdo. | Fuente: América Tv

No obstante, Gian Piero Díaz no estuvo de acuerdo, e interrumpió a Jazmín Pinedo mientras hablaba. La actitud no fue del agrado de la presentadora, y se vio en la necesidad de hacer un reclamo durante la emisión del programa juvenil de América Tv.

“Nunca puedo hablar yo. Gian Piero, escúchame... pero nunca me dejas hablar para sustentar lo que yo quiero. Siempre hablas y hablas”, manifestó Pinedo a su compañero de conducción en el reality.

LA NUEVA DUPLA DE “ESTO ES GUERRA”

Cabe destacar que Gian Piero Díaz se mostró contento por el ingreso de Jazmín Pinedo como el segundo rostro en la conducción de "Esto es Guerra". Además, comentó haber trabajado con ella en anteriores ocasiones, por lo que eso lo hace muy feliz.

“Está en todas”, dijo el conductor del programa. "He tenido la oportunidad de trabajar con la China, así que por ese lado estoy feliz. Me encanta, me encanta, por ese lado estoy contento".

En esa misma línea, Gian Piero Díaz consideró que el ingreso de Jazmín Pinedo significa el reemplazo de Mathías Brivio. "Yo creo que esto no es un reemplazo, creo que cada uno tiene etapas, para él esta etapa terminó y siempre le vamos a desear lo mejor", refirió sobre el nuevo conductor de “La Máscara”, en Latina.

Te sugerimos leer