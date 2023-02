Tula Rodríguez inició su carrera televisiva en los años noventa. | Fuente: Instagram / Tula Rodríguez

La visita de la actriz Daysi Ontaneda al set del programa "En boca de todos", este 3 de abril, revivió los recuerdos que la conductora Tula Rodríguez guarda sobre su paso por el extinto espacio cómico "Risas y salsa", en el que participó durante sus inicios en la pantalla chica.

Eran los años noventa cuando la presentadora arrancó su trayectoria en el entretenimiento y compartió roles con Ontaneda en el programa humorístico que se emitía por Panamericana Televisión. "De pronto hicieron reducción de personal y me sacaron", dijo Tula Rodríguez.

"Me sacaron y se quedó Daysi. De allí me llamaron para trabajar con Carlos Álvarez, a quien agradezco, y, posteriormente, con Jorge Benavides, a quien agradezco también", agregó la también actriz en alusión a sus primeros años en la televisión.

Como se recuerda, el legendario "Risas y salsa" se transmitió desde 1980 hasta 1999. A lo largo de sus tres etapas, saltaron a la fama figuras de la pantalla chica como Adolfo Chuiman, Analí Cabrera, Ernesto Pimentel, Jorge Benavides y varios más.

Tula Rodríguez guarda luto a su madre

Tula Rodríguez se sinceró recientemente sobre los sentimientos que le dejó perder a su madre Clara, quien falleció por complicaciones de la COVID-19 el pasado mes de marzo. A través de sus redes sociales, la conductora de “En boca de todos” confesó que lloró mucho tras lo sucedido y no podría dejar de hacerlo ante la eminente tristeza.

“La muerte de una mamá creo que no la puedes superar nunca”, admitió Tula Rodríguez desde sus historias en su cuenta oficial en Instagram. “Cuando pasa lo que pasó con mi mamá, yo me quedé toda la semana encerrada y les juro que lloré y lloré. Fue justo por Semana Santa. Aún siento que me falta llorar”.

Esta no es la primera vez que la popular ‘Tula’ se muestra sincera ante sus seguidores, debido a que muchos le han preguntado cómo lleva sus procesos de duelo por haber perdido a dos seres queridos en menos de un año. Se recuerda que su esposo Javier Carmona murió en septiembre del 2020.

