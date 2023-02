Stephanie Orúe se pronunció sobre el trabajo que viene realizando en 'Aprendo en casa'. | Fuente: Twitter

Más de una crítica generó que las actrices Stephanie Orúe y Patricia Barreto asumieran la conducción del programa “Aprendo en casa”, desarrollado por el Ministerio de Educación para los escolares en tiempos de aislamiento social obligatorio.

Por ello, ambas intérpretes han dejado en claro que su rol en este espacio televisivo no es la docencia, sino la presentación de contenidos. Al respecto, Orúe se pronunció recientemente sobre la experiencia de conducir dicho programa.

“En el programa yo no enseño, soy una fuente”, enfatizó la actriz en una entrevista al diario Correo. “Está claro que son los docentes quienes preparan las clases. Para mí es una experiencia muy gratificante, estoy aprendiendo muchísimo”, añadió.

La actriz de las secuelas de “Django” afirmó sentirse afortunada por ser parte de esta iniciativa y que a menudo recibe mensajes de madres y estudiantes agradecidos con los temas que toca en la televisión. De allí que a sus detractores les responda, de manera contundente:

“Hay personas que menosprecian el oficio del artista, pero yo siempre le doy la vuelta a todo. Estoy donde tengo que estar, me aferro a las oportunidades. Sé que estoy haciendo algo por mi país y eso me enorgullece, me hace levantarme a las 5 de la mañana para alistarme y salir contenta pensando en los temas del programa”.

ORÚE TAMBIÉN APRENDE

Por otro lado, Stephanie Orúe comentó al mencionado diario de que su trabajo en “Aprendo en casa” le ha permitido adquirir algunos conocimientos que antes no tenía muy claros, como los de tipo financiero, por ejemplo.

“Con el tema de educación financiera, lo que he logrado es aterrizar toda esa información que a veces no prestaba mucha atención. Tuve que empaparme del tema y así me he dado cuenta que es muy importante”, expresó.

Además, la actriz manifestó que la producción del programa está atenta a evaluar aspectos que podrían mejorar. “Por ejemplo, estamos buscando un ‘look’ que sea más neutral para mi aparición en la pantalla”, señaló. Y también evalúan la opción de que docentes y conductores interactúen en el set. “Ahora tenemos la posibilidad de que los alumnos nos escriban y envíen fotos de sus tareas, estas las publicamos todos los viernes”, agregó.

De acuerdo con Orúe, que el Minedu haya optado por ella y Patricia Barreto para la presentación del espacio responde a una “estrategia” que consistió en establecer un “vínculo, una conexión, con los jóvenes”. “Sería muy interesante que más artistas preparados se pongan al frente de este proyecto”, puntualizó.

Te sugerimos leer