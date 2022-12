Edison Flores debuta este viernes en 'Señores Papis'. | Fuente: Captura

Edison Flores debutará en la televisión nacional y aparecerá en un episodio de "Señores Papis", serie producida por Michelle Alexander. Como se recuerda en la ficción el carismático Yoni (Juan Pablo Abad), hijo de Ignacio (Aldo Miyashiro), es fanático del porpular 'Orejas'.

“Estoy muy feliz de ser parte de esta gran producción, sé que tiene mucho éxito. Antes ya me habían llamado para actuar, pero he preferido esperar una oportunidad como esta, ya que siempre busco que todo lo que haga deje un buen mensaje y en esta ocasión ocurrió así…no se lo pueden perder”, señaló Edison Flores.

El futbolista de la Selección Peruana durante las grabaciones hizo buena química con el pequeño Juan Pablo Abad, quien interpreta a Yoni en la telenovela, pues dentro de la historia es un hincha acérrimo del futbolista.No solo compartió las luces de los reflectores, sino que también se dio tiempo para jugar y bromear con él.

De igual forma ocurrió con Aldo Miyashiro, con quien interactúa en la historia: “Ha sido una gran experiencia el grabar con el ‘Chino’, siempre lo he visto por la televisión pero no lo conocía, recién lo conozco y me parece una gran persona” señaló Flores, con su característica sonrisa tímida.

Las escenas en donde aparece Flores se emiten ester viernes 24 de mayo y promete ser un episodio emotivo. “Señores Papis” va de lunes a viernes a las 9.30 de la noche por América Televisión.

