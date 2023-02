Rodrigo González 'Peluchín' arremete contra gerente de Latina y la culpa del fracaso del canal | Fuente: Instagram

En agosto pasado, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre anunciaron su salida intempestiva de la conducción del programa de espectáculos“Válgame Dios”, por “desacuerdos profesionales” con la gerencia de producción de entretenimiento de Latina liderada por Susana Umbert. A dos meses de su salida de la televisión, el conductor habló de la venta de canal 2 a otros accionistas y la contratación de "talentos de bajo presupuesto".

"Latina se convirtió en pantalla y aire de “talentos” de bajo presupuesto. Ahí están los resultados, sin rating y sin auspicios. Ahora les han hecho contrato (por un mes ) lo que confirma que ni ellos confían en sus contrataciones, todo de prueba, cambian de horario, quitan, sacan, ponen, cambian de nombre, mueven sin respeto al público sus novelas, programas que fueron respaldados por años son retirados, por eso se les ha enfriado la antena", comenzó su comentario en redes sociales.

Además, usó los calificativos de Olenka Zimmerman para hablar de Umbert, a quien llamó "la mata programas". "Una pena que dejen libremente hundir así un canal que era referente de entretenimiento y era visto con miedo y respeto por el líder. Nefasta gestión de la nunca mejor bautizada por Olenka Zimmerman como ‘La mata programas’ de Susana Umbert . Ahora que el canal está en venta ya no les interesa lo que ofrecen. Todo para sus bolsillos nada para el público, así ponen los números en verde", mencionó.

"Inviertan un poco, no reciclen fórmulas desgastadas y detenidas en el tiempo, no revivan personajes que jamás funcionaron ni fueron queridos por el público, no tienen figuras con arrastre popular. Todos los que nunca triunfaron ni quieren en otros canales ahora están ahí. La tele audiencia no merece esto. Ojalá no terminen perdiendo y aburriendo a Beto (Ortiz) y Monica Delta que son los únicos presentadores primeras figuras de la televisión que les queda. Quizás los nuevos dueños ordenen como corresponde la casa. Aunque lo diga desde mi rol y rubro de presentador y crítico de espectáculos también es un consejo de alguien que los quiso mucho, en serio, de pata, lo digo de criterio y corazón", finalizó.

NUEVE AÑOS EN LATINA

En 2010, Rodrigo González llegó a Latina, luego de su paso por el magazine Hola a todos y Lima Limón, para conducir el programa Amor Amor Amor junto a Janine Leal. En 2013, y después de la renuncia de Sofía Franco y Carla Barzotti, Gigi Mitre tomó la co-conducción junto a él. En noviembre de 2017, González fue suspendido del programa luego de revelar unos presuntos mensajes donde Carlos 'Tomate' Barraza, insulta con frases racistas a un amigo de su esposa.

A través de su cuenta de Facebook, el conductor de televisión contó que recibió una carta de los directivos de Latina anunciando la sanción por actuar contra de los reglamentos internos del canal.

Te sugerimos leer