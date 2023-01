Ricardo Morán confirma que no es fan del reguetón. | Fuente: Instagram

Hace algunos días, el productor de televisión Ricardo Morán fue el centro de las críticas en redes sociales, luego de afirmar en el programa “Yo Soy” que no necesita el reguetón en su vida, y que si pudiese lo “sacaría” de ella.

Sobre estas palabras fue consultado el autor de “Yo Soy tu padre” el pasado viernes, durante el programa radial “Encendidos”. Morán descartó que el rechazo a este género sea parte de su personaje en el programa de concursos.

“Especialmente en lo que respecta al reguetón es totalmente genuino y verídico. No me gusta, pero eso no implica que los participantes que imitan a cantantes del género no sean justamente evaluados y lleguen a las finales, incluso, con riesgo de ganar”, explicó ante las risas de los conductores.

En este sentido recordó que uno de los ganadores de una temporada fue Ricardo Arjona quien, a pesar de no ser de su gusto personal, pudo ganar la final debido a su talento para imitar al cantautor.

“Yo diferencio muy bien lo que es mi trabajo de mis gustos personales”, aclaró el productor de televisión.

“YO SOY TU PADRE”

Cabe recordar que Morán presentó en la Feria internacional del Libro de Lima 2019 su primer libro: “Yo Soy tu padre”, en el que cuenta la historia de cómo se convirtió en padre de Catalina y Emiliano, los mellizos que nacieron bajo la modalidad de vientre subrogado.

El productor aseguró que ya ha presentado su libro en varias ferias alrededor del Perú, y que este fin de semana viajará a Trujillo para presentarlo. Asimismo, Morán aprovechó para comentar que la temporada número 24 de "Yo Soy" está llegando a su fin, y que el famoso programa cumple nueve años en la televisión

