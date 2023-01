Renzo Schuller se refirió por primera vez sobre su distanciamiento de Gian Piero Diaz | Fuente: ATV

"El show después del show", nuevo programa de GV Producciones, es la apuesta de América Televisión en las mañanas. Este magazine tendrá a Renzo Schuller como uno de sus conductores (junto a Ethel Pozo, Natalia Salas y Edson Dávila), quien regresa a la televisión después de 9 meses alejado de las pantallas, este lunes 16 de setiembre.

Tras el fin de "Combate", Renzo Schuller se distanció de Gian Piero Diaz- su 'partner' en la conducción por nueve años- quien se convirtió en el nuevo 'jale' de "Esto es Guerra".

"Desde diciembre que no veo a mucha gente, tampoco a Gian Piero (Diaz). Este lugar (los sets de Pachacámac) es inmenso, no me he cruzado con nadie. [...] ¿Qué pasó? Risas. Hay cosas que contar, otro día lo haré", mencionó Schuller, sin revelar el motivo del distanciamiento, a Perú 21.

Renzo Schuller se refirió por primera vez sobre su distanciamiento de Gian Piero Diaz | Fuente: Instagram

REGRESO A LA TV

Hace unos días, el actor y conductor conversó con "Encendidos" de RPP Noticias sobre su nuevo reto televisivo y el ráting.

"La televisión tiene eso (ráting), te acostumbras, pero tienes que saber manejarlo. Hay un momento en el que voy y me divierto, termina, chau. Sin pensar mucho en qué funciona o no. De eso vive un programa de televisión, lamentablemente, porque no necesariamente el ráting te puede catalogar si un programa es bueno o malo. De repente para ti un programa es espectacular, para muchos es lo máximo, pero no se puede generalizar", explicó.

"Me gusta la televisión, siento que aprendes mucho. Es lo que quería con un producto como este que saldrá en las mañanas. Es un magazine, parte del magazine tradicional, pero con algunos sketchs de humor y rebotar lo que pasará en 'El artista del año'", mencionó a "Encendidos".

Schuller destacó que tendrán una nueva propuesta. "Vamos a ver que dice la productora (Alessandra Olaechea). Están armadas ciertas cosas (segmentos), pero hay cosas que recién se están viendo para ver que se hará", contó.

En relación al horario en el que iría su nuevo programa, que podría competir con "Mujeres al mando", programa conducido por Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Mirella Paz, Schuller contó que la competencia, para él, no es problema. "Hay competencia en todos los horarios. Cada vez que he empezado un proyecto quiero que le vaya bien a todos, me cansa estar pensando: 'tenemos que ganar, tenemos que perder, tenemos que empatar'. Que sea lo que Dios mande. Yo lo voy a hacer lo mejor posible, me voy a divertir y ya", finalizó.

