“Yo Soy” y “JB en ATV” vs. “El Reventonazo de la Chola”: ¿Qué programa lideró el ráting el sábado 13? | Fuente: Composición

“JB en ATV”, el programa cómico de Jorge Benavides, sigue siendo líder en el rating sabatino. Su espacio se posicionó nuevamente como el número uno frente a “El reventonazo de la Chola” y “Yo soy”, el cual realizó batallas de canto entre reconocidos famosos peruanos y tuvo como conductor a Adolfo Aguilar.

¿Por qué JB fue el favorito del último fin de semana? Pues presentó dos sketchs que se robó la atención de los televidentes. Uno se trató sobre Daniel Salaverry, quien tuvo un incidente con un ciudadano venezolano y el otro fue su imitación de César Acuña.

Es así que logró 12.2 puntos de rating; el segundo lugar se lo llevó “Yo soy” con 10.2 y en tercer puesto, "El reventonazo de la Chola", que obtuvo el quinto lugar con 8.9 puntos.

El programa de Ernesto Pimentel tuvo como invitadas a Micheille Soifer que presentó en vivo su más reciente éxito ‘La nena’ y a Amy Gutiérrez, quien hizo una emotiva imitación de Whitney Houston.

"YO SOY" TEMPORADA 30

“Yo soy” volvió con su temporada 30 desde el lunes 8 de marzo. ¿Tony Succar y Mauri Stern se quedarán en el jurado junto a Katia Palma y Maricarmen Marín? Un adelanto promocional revela que ambos permanecerán en el programa de competencias para esta nueva entrega.

A través de un spot promocional en las redes sociales, el espacio televisivo confirmó que nuevamente regresarán a la etapa de selección de participantes. ¿Cómo lograron mantener el jurado? De acuerdo a lo que se ve en el video Succar y Stern tenían todo listo para regresar cada uno al país donde radican… Hasta que son persuadidos por sus compañeros.

“Llegó el día, nos vamos”, dice el exintegrante de Magneto, a lo que el ganador del Grammy agrega: “Voy a extrañar demasiado ‘Yo soy’”. Después, aparecen Karen Schwarz, Maricarmen Marín, Katia Palma y Cristian Rivero para convencerlos de que se queden en el Perú por un tiempo más.

“El lunes 8 de marzo, vuelve el casting más divertido, con los jurando más queridos del país Maricarmen, Katia, Tony y Mauri. ‘Yo soy’ temporada 30 por Latina Televisión”, se lee en la descripción del divertido clip que anunció finalmente que Tony Succar y Mauri Stern continuarán en la nueva temporada.

JORGE BENAVIDES FELIZ POR EL CARIÑO DE PÚBLICO

Por segunda semana consecutiva, Jorge Benavides celebra el liderazgo del ránking sabatino gracias a la acogida de su programa "JB en ATV". "Aún no salgo de mi asombro por las cifras que hemos tenido el sábado y estoy muy agradecido con el público por su respaldo", dijo el comediante tras conocerse que su espacio registró 14.9 puntos de ráting.

No obstante, aseguró que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

