“JB en ATV” nuevamente ocupó el primer lugar del ránking de los 10 programas más visto en la televisión peruana, en la edición del pasado sábado 20 de febrero. El programa cómico de Jorge Benavides sigue siendo líder a pesar de tener solo dos programas en el año hasta el momento.

Con 14.9 puntos de ráting, el espacio de la popular del artista se impuso a “El Reventonazo de la Chola”, a cargo de Ernesto Pimentel, que registró 12.2 puntos ubicándose en el tercer lugar. Mientras que "Yo Soy" -con Tony Succar, Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern como jurados- logró 9.5 puntos y se posicionó el sexto lugar del ránking.

AGRADECIDO CON SU PÚBLICO

Jorge Benavides se dirigió a su público luego de conocerse que su nuevo programa "JB en ATV" lideró el ráting sabatino. El comediante no escatimó en repetir lo agradecido que se encontraba con la audiencia por la buena recepción. "Jamás imaginé tanto cariño de parte de todos ustedes con nuestro programa de estreno", compartió en su cuenta de Instagram.

Jorge Benavides reconoció a su equipo, al canal ATV y especialmente a sus seguidores. Por otro lado, se comprometió a seguir esforzándose para divertir a su público. "Solo me queda agradecerles infinitamente por este resultado que nos compromete a seguir trabajando para entretenerlos y divertirlos en estas épocas tan difíciles", indicó.

LOS 10 PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL SÁBADO 20 DE FEBRERO

1. "JB en ATV" - 14.9

2. "Los milagros de la Rosa" - 12.7

3. "El Reventonazo de la Chola" - 12.2

4. "Maria la del barrio" - 10.8

5. Butaca nacional: "Asu Mare" - 10.5

6. "Yo Soy" - 9.5

7. "El bolero de Raquel" - 8.8

8. "La Rosa de Guadalupe" - 8.4

9. "María la del barrio" - 6.9

10. "América Noticias: Edición sabatina" - 6.7

NUEVO JALE DE 'LA CHOLA CHABUCA'

Ernesto Pimentel estrenará nuevo elenco en “El reventonazo de la Chola” y su jale es Bárbara Torres, conocida por su papel de Excelsa en “La familia P.Luche”. Como se recuerda, la Chola Chabuca compite con “JB en ATV” y con respecto al buen estreno que tuvo la semana pasada, el actor confesó que no le preocupa la competencia.

“La competencia es a nosotros mismos. Ya hemos tenido el respaldo del público compitiendo con Jorge (Benavides) o Carlos (Álvarez), juntos también. Yo considero competencia con aquellos que tienes con quién medirte, pero en nuestro caso coincidimos, somos compañeros de la vida”, dijo Pimentel en el programa “En escena” de RPP Noticias.

La Chola Chabuca confesó sentirse orgulloso de lo que ha logrado todos estos años y espera que este 2021 sea igual: “Me siento orgulloso de lo que yo hago si es que el canal me lo sigue permitiendo”, contó.

Además, aseguró el ráting no le llama la atención a su equipo ni al programa, sino a los anunciantes. Por otro lado, destacó que Bárbara Torres le dará un plus a “El reventonazo de la Chola” y poco a poco veremos más de ella.

“Con Bárbara es un encuentro de la vida, es una feliz coincidencia, ProTV nos han dado la licencia para trabajar con ella y haremos más cosas. Bárbara es una persona estudiosa, humilde y van a ir viéndolo semana a semana, le agradezco mucho”, sostuvo.

NO LE DA IMPORTANCIA AL RÁTING

Ernesto Pimentel asegura que su prioridad es entretener a toda la familia y no está preocupado por las cifras del ráting. Tras el exitoso estreno de “JB en ATV”, con 15 puntos de audiencia, el conductor de “El reventonazo de la Chola” afirmó que lo más importante es mejorar cada semana.

“Yo no hablo de otros, si fuese, lo que diría es que hay espacio para todos y que el público tomará sus decisiones”, dijo a Trome luego del lanzamiento del nuevo programa de Jorge Benavides. “No me desespera ser número 3, 5 o 4. Yo voy a ir despacio, mi objetivo será superarme cada semana, hacer los dos dígitos que hacemos, eso me preocupa”.

En ese sentido, la popular ‘Chola Chabuca’ comentó que le parece bien que su competencia también destaque, pero su equipo está más enfocado en el trabajo del set: “Nuestro compromiso es, semana a semana, hacer un mejor programa. Y si esta semana no nos va bien, la siguiente nos irá mejor. Yo no hago televisión con un aparatito de audiencia”.

¿JB VOLVERÁ A LIDERAR EL RÁTING?

Por segunda semana consecutiva, Jorge Benavides celebra el liderazgo del ránking sabatino gracias a la acogida de su programa "JB en ATV". "Aún no salgo de mi asombro por las cifras que hemos tenido el sábado y estoy muy agradecido con el público por su respaldo", dijo el comediante tras conocerse que su espacio registró 14.9 puntos de ráting.

No obstante, aseguró que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

