Productor de Gisela Valcárcel apoya a Magaly Medina por su polémica con el ráting de su programa | Fuente: Composición

El productor de "El Dúo Perfecto", Armando Tafur se refirió a la polémica que surgió cuando Magaly Medina dijo que las cifras de ráting de su programa con el 'ampay' de Pedro Gallese no fueron las que esperaba, mientras que los programas de la competnecia tenían altos números incluso durante los cortes comerciales.

Tras esto, el productor de Gisela Valcárcel se mostró sorprendido por la situación. "Me sorprende porque obviamente medimos la audiencia de un tema que vemos que todo el mundo está hablando", mencionó a El Popular.

Agregó que si estuviera en la misma situación, también estaría preocupado. "Si nos sacamos todos los días la mugre para sacar un programa, como lo hace ella, para hacer sacar primicias y hacer cosas interesantes como lo viene haciendo ella, yo también me preocuparía", finalizó.

Productor de Gisela Valcárcel apoya a Magaly Medina por su polémica con el ráting de su programa | Fuente: Composición

GISELA Y MAGALY

La controversia no acaba. Luego de que la conductora Tula Rodríguez escribiera en sus redes sociales una publicación sobre sus 7 años de casada con Javier Carmona, la periodista Magaly Medina arremetió contra ella por considerarlo “fuera de lugar”, dada la condición médica del productor televisivo.

Pero eso no fue todo. La conductora de “Magaly TV: La Firme” señaló que la publicación de Tula Rodríguez fue una respuesta para Gisela Valcárcel tras el impase que tuvieron en la última Teletón. Lo que pudo parecer una defensa de la popular ‘Señito’, sin embargo, fue tomado a la ligera por la misma Valcárcel.

En una entrevista con el diario El Popular, la presentadora de televisión aseveró que la crítica de Medina a Rodríguez no refleja una defensa de la popular ‘Urraca’. “No creo que tenga que unir un hecho al otro. Yo no creo que porque haya llamado a Magaly, en media hora cambie su opinión. Ella declara lo que piensa siempre”, dijo la conductora de “El Dúo Perfecto”.

Asimismo, Gisela Valcárcel manifestó que “Magaly siempre habla y expresa la libertad que tiene para decir lo que piensa de cualquier tema”. Una libertad para criticar en la que ella siempre ha sido uno de sus tópicos recurrentes. “Llevo varios años escuchando críticas, una de ellas es Magaly. Estoy acostumbrada a que se juzgue mi trabajo”, expresó.

Te sugerimos leer