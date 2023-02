Pold Gastelo interpreta al abogado de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y sus hijos en un nuevo proyecto televisivo. | Fuente: Captura de pantalla

A casi un año de superar una dura batalla contra la COVID-19, el actor Pold Gastelo se sumó al elenco de un nuevo proyecto televisivo de corte histórico, titulado "Los otros libertadores", en el que encarna a un probable abogado de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y sus hijos.

Próxima a estrenarse en el mes de julio en Latina, la serie busca homenajear "el trabajo de los peruanos valientes que participaron" en la independencia del Perú, según comentó Luis Guillermo Camacho, gerente de producción y contenido del canal, en un comunicado de prensa.

Así, en dicha propuesta, Gastelo da vida a don Gregorio Murillo. "Un personaje, en realidad pequeño; pero, como todos, importante en esta producción para que se pueda contar la historia", detalló el mismo actor al diario La República.

"Tengo escenas puntuales que son muy bonitas. Mi personaje está en el medio porque es el mestizo que tenía ciertos privilegios españoles", adelantó Pold Gastelo, para quien volver a grabar fue "duro y difícil, porque uno está aterrado todo el tiempo".

"Yo acepté estar en el proyecto a pesar de que la intervención es pequeña, porque creo que es importante estar en una producción de este tipo, colaborar, contribuir para que esto exista, ya que me parece una serie importante y necesaria", señaló.

La enseñanza que le dejó la COVID-19

A pesar del miedo ante la posibilidad de volver a enfermersa de nuevo coronavirus, Pold Gastelo decidió correr el riesgo. "Lo que tenemos que tener claro es tomar todas las previsiones. También hay que seguir trabajando", indicó.

Consciente de las carencias por las que atraviesan las personas en medio de la pandemia, el intérprete aseguró que le molesta que "haya gente haciendo campañas antimascarillas, antivacunas, antitodo". La desinformación y confusión le resulta "terrible". "Está aquí [el virus] y mata a tu vecino y tu familia", dijo.

Asimismo, Gastelo explicó que se considera dentro de una "clase privilegiada" por "tener comida y un techo". "En Lima tenemos la tendencia de mirarnos el ombligo todo el tiempo, pero creo que en todas las ciudades, cuando empiezas a tener ciertas comodidades, te olvidas de mucha gente que no tiene ni un ladrillo dónde sentarse. Ahí empieza nuestro egoísmo", señaló.

De este contexto, Pold Gastelo reflexionó en torno a la enseñanza que le dejó su recuperación de la COVID-19. "Ahora siento que no me da la gana de quejarme. Lo que voy a hacer es adaptarme, ver el lado bueno. Y siento que hasta me he quitado años de encima. Tengo una nueva oportunidad y no quiero perderla en cosas absurdas", subrayó.

