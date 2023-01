Patricia Barreto rechazó los comentarios sexistas que usuarios de redes sociales hicieron hacia una profesora de baile durante una transmisión en vivo. | Fuente: Instagram / Patricia Barreto

Expresó su rechazo. La actriz Patricia Barreto mostró su total indignación en redes sociales después de ser testigo de una serie de comentarios ofensivos que diversos usuarios hicieron hacia una profesora de baile durante una transmisión en vivo.

A través de su cuenta de Facebook, la presentadora de “Aprendo en casa” compartió con sus seguidores la denuncia que hizo una usuaria en redes sociales en la que evidenciaba los comentarios sexistas que realizaron algunas personas que se conectaron a esta clase virtual del ICPNA.

La usuaria señaló la vulneración y ofensa que padeció dicha profesora de danza al recibir frases en doble sentido mientras impartía su lección a niños y niñas de dicho instituto de inglés. Hecho que la actriz peruana calificó de “deplorable e inadmisible”.

“La educación académica es importante, sí, pero es básico y fundamental una formación y educación en valores de parte de la familia, tutores o adultos a cargo”, manifestó.

La intérprete nacional se refirió también a las personas que se esconden tras una cuenta falsa. “Si tú eres adulto, no te camufles detrás del teclado pensando que vives en la impunidad. Si tú no quieres vivir una situación parecida, entonces NO seas parte del problema”, añadió.

Barreto instó a las autoridades y otras entidades a pronunciarse en contra de estas conductas. “Se exige contención, responsabilidad y autoridad de las entidades, instituciones privadas y públicas pertinentes. Esto no se tiene por qué tolerar”, puntualizó.

Asimismo, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) se pronunció sobre este lamentable incidente en el que la docente Atenas Zaldívar se vio vulnerada y ofendida por dichos comentarios.

“Queremos manifestar que no estamos de acuerdo con cualquier tipo de manifestación machista”, se puede leer en el comunicado que el instituto compartió y en el que también se solidarizaron con la bailarina y aseguraron que tomarán las medidas necesarias para evitar este tipo de episodios en sus redes sociales.

Te sugerimos leer