Aunque hayan pasado más de 20 años de su estreno, "Pataclaun" sigue siendo una de las series más queridas entre los peruanos. Pero, el machismo de 'Machín' y el bullying a 'Queca' ¿sería aceptado por los televidentes de esta era?

Para July Naters, productora del show, cree que el día de hoy sería "muy polémico". "Si volviéramos con el mismo programa quizás funcione, pero hoy sería muy polémico", señaló a "Encendidos" de RPP Noticias. Esto debido a las chapas, bullying y maltrato entre los personajes. "Hoy en día no sostendría una serie así porque sería políticamente incorrectísimo", recalcó.

Ahora bien, la productora explicó que los personajes se construyen en base a cada uno. Así 'Machín' surgió porque era parte de Carlos Alcántara en ese momento. "Él no sería hoy el mismo humorista", refirió. "Yo formaría a nuevos humoristas en función de lo que cada uno de ellos es", indicó.

VUELVE PATACLAUN EN EL TEATRO

Con el relanzamiento de la marca Pataclaun, July Naters no le cierra las puertas a crear contenidos por Internet ─"todas las plataformas sirven"─ pues se trata de un proyecto multidisciplinario. Pero actualmente está concentrada en el Patakultural, una varieté que permite diferentes números como stand up comedy, claun, circo y match de impro. Serán seis fechas en el Teatro Julieta: 25 y 26 de octubre; 1, 2, 8, 9 y 11 de noviembre.

En este espacio se presentarán las monjas del Santo Convento (Katia Palma, Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero), habrá shows de stand up comedy de humoristas como Mateo Garrido Lecca, Gachi Rivero, Marisol Benavides; además, de match de impro con Armando Machuca, Christian Ysla, entre otros.

EL SUEÑO DEL DOCUMENTAL

Previamente, July Naters se pronunció sobre el proyecto de realizar un documental acerca del fenómeno de "Pataclaun", que marcó récords de audiencia a fines de los años 90.

"Yo tengo el sueño de hacer un documental de 'Pataclaun' y en un momento se sumó a ese sueño 'Cachín' y lo publicó. El 2018 y 2019 han sido muy duros para el cine en términos de inversión. Cuando se intentó (aterrizar el proyecto), Tondero hizo todo el análisis de posibilidades y decidió frenar un poco para ver qué pasaba con la Ley del Cine. Hay el espíritu y las ganas, antes de que yo me muera voy a hacer el documental de 'Pataclaun', pero por ahora se ha tenido que postergar porque el país está complicado para invertir en un producto que no va a ser comercial. Porque un documental no es comercial, diferente fuera si hiciéramos una película", dijo la productora.

