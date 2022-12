Olenka Zimmermann regresa a la televisión después de salir de 'Al sexto día'. | Fuente: Instagram

Durante nueve años, Olenka Zimermmann estuvo al frente de "Al sexto día" a través de Panamericana. Sin embargo, en agosto fue desvinculada abruptamente del programa que ahora cuenta con la conducción de Mónica Cabrejos.

Luego de estar unos meses alejada de la televisión ─en el que tuvo tiempo de abrir un canal de YouTube y grabar unas escenas para la cinta "Un mundo para Julius"─ la presentadora se alista para su regreso a la pequeña pantalla.

A fines de noviembre, Olenka Zimermmann volverá a la televisión con "Conexión dominical", un magacín familiar que saldrá los domingos a través de Willax TV. Ella mencionó, en el espacio "En boca de todos", que será diferente a "Al sexto día". Si bien "tendrá mucha calle", el enfoque será más light y amable por el horario el público al que estará dirigido.

En tanto, la conductora abrió su canal UsuraTV en YouTube, la cual ofrece contenidos de entretenimiento, entrevistas a músicos y excursiones urbanas.

CRÍTICAS

Zimermmann denunció maltrato tras su salida de "Al sexto día" y criticó el programa, ahora conducido por Mónica Cabrejos, calificándolo de "vacío y sin contenido". Además tuvo fuertes palabras contra Susana Umbert, gerente de entretenimiento de Latina, por su salida del espacio.

La llamó " mata programas" y la responsabilizó de "la televisión basura que existe hoy", en entrevista con "Caretas".

Por su parte, Mónica Cabrejos señaló que a pesar de ser la imagen del programa, las decisiones no pasan por ella. "No depende de mí. No son mis decisiones. De repente la gente ve mi cara y creen que yo tengo poder. No soy la dueña del programa ni nada por el estilo", sostuvo.

