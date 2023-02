'Mujeres sin filtro': Bruno Pinasco confirma que el programa regresará en 2020 | Fuente: Twitter

El sábado 5 de octubre, Rebeca Escribens, Katia Condos, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky anunciaron el alejamiento de "Mujeres sin filtro" de la TV, pese al exitoso ráting que las acompañaba sábado a sábado.

Katia Condos fue la primera en hablar sobre el tema y contó que, según contrato, este año se presentaría un bloque de 12 programas.

Bruno Pinasco, productor del espacio desde julio pasado, confirmo que en el 2020, el formato regresará ya que está en los planes del canal 4.

"No nos han cancelado. El programa fue un éxito total. Líder de audiencia y comercialmente excelente. Este año se acordó hacer una temporada de 12 programas y eso fue lo que hicimos. El próximo año está confirmado también", escribió.

Bruno Pinasco y su hermano Aldo se hicieron cargo de la producción del programa (a través de su empresa Flash Back) luego de que la productora a cargo se fuera a Latina a producir "Noche de patas".

"Cuando se fue la productora a otro canal, les dije a las chicas: 'bienvenidas, yo hablo con Aldo y lo hacemos'. Se lo propusimos al canal y les gustó la idea y nos lanzamos a la piscina. Yo estoy en todas las grabaciones detrás de cámaras", comentó hace unos meses al estrenar nueva temporada.

SOBRE LA COYUNTURA POLÍTICA

Sobre esta coyuntura que mantiene al país en pausa ha decidido opinar Katia Condos, quien ha asegurado que su rol como actriz no es inmiscuirse en temas políticos, y que lo único que considera es que debemos ser responsables y consecuentes al votar por un político en particular.

“No quiero entrar en temas de política porque no creo que me corresponde; yo soy actriz y mi rol es entretener. Personalmente creo que lo único que yo diría es que tenemos que elegir bien a la gente por la que votamos y después ser responsables y consecuentes con nuestras elecciones. Hay que informarse y no votar por cualquier mamarracho, porque después vamos a tener un Congreso que no vamos a querer tener. Mira por quién votas y responsabilízate por eso”, comentó en declaraciones a RPP Noticias.