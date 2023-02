Monique Pardo y su contundente mensaje contra el jurado de 'Yo Soy'. | Fuente: Composición

Monique Pardo reclamo al jurado de "Yo Soy", debido a que para la temporada 25 del programa de imitación invitaron a los artistas que ya habían en anteriores ediciones. Tal es el caso de Tammy Sánchez, quien imitó a Monique Pardo en el año 2012, y según señala la artista, siente que esta parodia se burla de ella y su trabajo.

"Han vuelto a llamar a una persona con la que realmente me siento agredida y ofendida. Yo sobrevivo porque mantengo a mi familia. Actualmente, un productor está llevando mi música en ochos plataformas, incluído Spotify. Entonces, yo crezco y ellos me quieren pisotear poniendo a esa señora (en 'Yo Soy')", dijo Monique Pardo a RPP Noticias.

Asimismo, la exvedette lamentó que Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Katia Palma admitan nuevamente a la concursante cuando saben que ella se siente afectada por la imitación.

"Me entristece que gente que quiero y respeto dañe mi trabajo llamando a esa señora (Tammy Sánchez). Me duele que la gente que quiero se esté burlando de mí con una persona que me interpreta con procacidad, con falta de respeto, ¿cuándo me van a respetar? ¿cuando esté muerta?", agregó.

Finalmente, reveló que Tammy Sánchez se hace pasar por ella y realiza shows por el sur del país.

"Una cosa es imitarme, burlarse, dañarme u ofenderme y otra es tomar mi nombre para firmar contratos. Eso ya desde hace años me lo han dicho. Lamentablemente, en el Perú somo envidiosos. Yo creo que por mi trayectoria merezco respeto", concluyó.

Te sugerimos leer