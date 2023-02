Mike Bahía será coach de “La voz Perú”: “Es uno de los mayores retos de mi vida” | Fuente: Captura - Mike Bahía

Mike Bahía se une al equipo de entrenadores de “La Voz Perú”. Esto se conoció a través de un video publicado en las redes sociales del cantante en el que dijo sentirse muy emocionado porque hace seis años empezó su carrera en un escenario similar.

“Empecé siendo participante de este programa hace más de 6 años atrás; y después de mucho esfuerzo y dedicación hoy la vida me sienta en la silla que gira, convirtiéndome en jurado de 'La Voz Perú'".

De esta manera, el cantante colombiano se une al equipo conformado por Eva Ayllón y dos entrenadores más encargados de encontrar a la mejor voz del Perú.

“Llegar desde Colombia para encontrar la mejor voz del Perú es uno de los mayores retos de mi vida”, menciona Mike Bahía en el video. “Tengo la receta para que uno de mi equipo sea el ganador de esta competencia”, prometió.

El intérprete de “Buscándote”, que ya tiene todo listo para el estreno de "La Voz Perú" en junio, aprovechó la publicación para hablar de los momento difíciles a los que se tuvo que enfrentar a lo largo de su carrera.

"La cantidad de puertas que se cerraron en mi vida me dieron experiencia, me demostraron que esto es lo que realmente quiero para mi vida y me enseñaron a ser agradecido ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! Luchen por lo que aman sin pasar por encima de nadie, lo demás es cuestión de tiempo y paciencia", escribió Mike Bahía.

Sus inicios en "La Voz Colombia"

En 2013, el cantante hizo su primera aparición en el reality de canto de "La Voz Colombia". En una entrevista para la cadena Caracol Televisión, Mike Bahía contó que, a pesar de haber sido eliminado en la segunda ronda, fue el impulso que necesitaba para sacar adelante su carrera musical.

"'La Voz' aparece en un momento de incertidumbre de mi vida", confesó el artista. "La plata no me trasnocha, me trasnocha la música. Sentir que hice con mi vida algo que me llene".

Por ese motivo, al poco tiempo de ser eliminado tomó la decisión de publicar su la canción "Buscándote", tema que se convirtió en un éxito rápidamente. Lo demás es historia conocida.

Eva Ayllón también será 'coach'

“La Voz Perú”, el programa reality de talento peruano que vuelve en junio del 2021 también contará con la participación de la ganadora del Latin Grammy por excelencia musical y cantante de música criolla Eva Ayllón.

Eva Ayllón es una de las voces más reconocidas del criollismo y cuenta con 49 años de carrera artística en nuestro país. Ella ha compartido escenario con grandes de la música como Pedro Aznar, Mercedes Sosa, Armando Manzanero, Diego ‘El Cigala’, Marc Anthony, Los Kjarkas, Raphael, entre otros.

