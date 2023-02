Melissa Paredes se refirió a sus inicios en la televisión. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Del modelaje a la actuación de telenovelas, la presencia de Melissa Paredes en la pantalla chica se ha convertido en una constante. Ahora que asume un nuevo desafío, al conducir “América Hoy” junto a Ethel Pozo y Janet Barboza y Christian Domínguez, la actriz se refirió a su trayectoria en la televisión.

“Yo vengo de abajo, soy de Ventanilla, nunca me imaginé estar donde estoy el día de hoy, y estoy muy agradecida por esas oportunidades que me da la vida”, dijo en una reciente entrevista al diario Ojo.

Paredes, que hasta la fecha ha actuado en exitosas producciones como “Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas”, precisó que sus primeros “cachuelitos” fue como anfitriona. Más adelante, postuló al Miss Perú, donde logró llevarse la corona.

“Y luego estuve en programas concurso, siempre dándome a notar, por así es el mundo de la televisión”, señaló. Su meta: poder convertirse en la próxima Gisela Valcárcel. “¡La valla es muy alta! Para mí es un gran referente de la televisión, creo que es la reina y todas anhelamos eso”.

Mientras tanto, Paredes también continúa su carrera actoral tras confirmar que retomó el rodaje de “Dos hermanas”. “Era algo que teníamos planeado para este 2021, no sabíamos cuándo, pero apenas nos dieron la noticia fue increíble retomar la novela para que llegue a todos sus hogares”, indicó.

¿Volvería a participar de un reality juvenil? “Yo no descarto nada en esta vida, porque uno nunca sabe”, apuntó la conductora de televisión. Ella no cierra las puertas a nuevos proyectos, pues, según afirmó, "las oportunidades uno las agarra cuando tiene que agarrarlas, esto es televisión, es lo que nos gusta”.

UN MATRIMONIO SÓLIDO

Los últimos días, diversos rumores dieron a entender que entre Melissa Paredes y su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, había un distanciamiento. La modelo descartó este cotilleo y precisó que continúan unidos a pesar de que el jugador se fue a Trujillo para sumarse a su nuevo equipo: la Universidad César Vallejo.

Una nueva cuarentena, sin embargo, amenaza con repetir la situación del año pasado, cuando el jugador de fútbol debió aislarse en México y no pudo ver a su familia durante varios meses. “La vida me está poniendo pruebas en el camino”, dijo Paredes al respecto.

“Es como un déjà vu, cuando dijeron cuarentena otra vez y mi esposo por allá y yo por acá, y yo me dije: ‘vuelve a pasar lo mismo’, pero a mal tiempo buena cara”, puntualizó.

Además, la actriz indicó que ambos se encuentran con la actitud de “seguir adelante”. “Definitivamente no es lo ideal, ni lo mejor, pero nada es fácil, quién dijo que las cosas buenas eran fáciles”, señaló.

La defensa de su matrimonio también implica que Paredes y Cuba tengan nuevos proyectos a la vista, como tener un nuevo bebé. “Me encantaría tener otro más, es un sueño de ambos, tener dos, pero vamos a ver qué pasa (…) Pero sí es algo que nos ilusiona mucho, que nos hace palpitar el corazón”, confesó.

Sin embargo, para la feliz pareja, con dos sería suficiente. “Y ahí sí me gustaría ‘cerrar la fábrica’, porque me gusta planificar mucho y ser consciente de todos los gastos, yo creo que con dos hijos estaría bien. Pensar en un tercero sería más complicado, aunque no imposible”, afirmó.

