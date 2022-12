Mayra Couto anunció que su serie ganó un premio de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios. | Fuente: Instagram / Mayra Couto

El premio en la categoría de Piloto de serie, otorgado por la Dirección Audiovisual de la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), del Ministerio de Cultura, fue entregado a la actriz Mayra Couto quien se mostró emocionada al anunciar este noticia.

Así, la intérprete podrá grabar “Estafada”, el primer episodio de su teleserie, titulada “Mi cuerpa, mis reglas”. Si bien la resolución del premio se publicó en septiembre de 2020, Couto decidió hacerlo público este 27 de febrero, pues requiere de apoyo para financiar el total del proyecto.

Desde su cuenta de Instagram, compartió una publicación en la que reveló que, mientras trabajaba como actriz, tenía el sueño de contar sus propias historias que muestren “otro rostro de la sociedad, historias de mujeres con iniciativa, poderosas y felices”.

“Me lancé a estudiar. Nunca paré. Me seguía haciendo esa pregunta. Pero hace unos meses, encontré la respuesta: puedes hacer lo que sea, lo que quieras, lo que te motive”, escribió la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” en la leyenda.

Seguidamente, Couto relató que ganó el premio del Mincul para “la realización del primer capítulo de mi serie, llamada ‘Mi cuerpa, mis reglas’”.

EN BUSCA DE MÁS FINANCIAMIENTO

De acuerdo con el acta de evaluación de la DAFO, el proyecto de Couto se hizo acreedor a un estímulo económico por “su apuesta por la comedia de situaciones, con originalidad y con enfoque de género” y también por “su manejo de recursos técnicos, logísticos y artísticos que lo vuelven factible y de alcance nacional y regional”.

En su publicación, la actriz de “Cumbia pop” se mostró agradecida con la oportunidad que le brindaron las personas que le tuvieron confianza, en especial a la empresa Bergman Was Right Films. “Ellas creyeron en mí, porque si sueñas y alguien te acompaña en ese sueño, no hay quien te pare. Así́ estamos hoy con la serie, imparables”, señaló.

En esa línea, Couto afirmó que también necesita del apoyo de sus seguidores. “Si tienes la posibilidad, colabora a través de Pay Pal con el monto que puedas: info.munecadetrapo@gmail.com”, informó.

Una vez hecho el depósito, los seguidores pueden escribir a la cuenta de Instagram de “Mi cuerpa, mis reglas” para “acceder a material exclusivo de la serie, inscribirte como extra o visitante”. “Por la coyuntura no tenemos muchas plazas, así que te recomiendo ser una de las primeras personas”, detalló.

ACUSA DE ACOSO Y MALTRATO

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que en el programa “Magaly TV: La Firme” una menor de edad lo acusara de acoso sexual. Además, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su antiguo colega a través de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer