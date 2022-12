Varios artistas se expresaron contra la vacancia de Martín Vizcarra. | Fuente: Composición

El 9 de noviembre, el Congreso decidió vacar al presidente Martín Vizcarra con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. En ese sentido, múltiples artistas de la escena peruana se han manifestado contra la vacancia presidencial, así como la juramentación de Manuel Merino como el Presidente de la República.

La actriz Patricia Barreto, por ejemplo, publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que puede leerse los hashtags "No al golpe congresal" e "Investigación sí, vacancia no". Además, en la leyenda, la conductora del programa "Aprendo en casa" escribió:

"¡Incapacidad MORAL! No al golpe de Estado congresal (para los puristas en definición). ¡Congreso corrupto! Investigación sí, vacancia no. No voy a debatir sobre política. Esta es mi opinión".

A esta indignación se sumó la actriz Jely Reátegui, quien también se pronunció en su cuenta de Instagram contra la próxima asunción en el cargo de Martín Vizcarra por parte del actual presidente del Congreso, Manuel Merino.

"Merino no es mi presidente", reza el hashtag que la intérprete compartió con sus más de 330 mil seguidores. Muchos de ellos (más de 4 mil) no dudaron en regalarle 'me gusta' a su publicación y compartir con ella su rechazo a la actual crisis política.

Por otro lado, el director y actor Diego Lombardi compartió una fotografía en sus redes sociales en la que el mapa del Perú aparece de cabeza. "No a la vacancia. Congreso vergüenza nacional", fueron los hashtags que acompañaron esta publicación dirigida a sus 315 mil seguidores de Instagram.

El mismo mensaje compartió Mónica Sánchez a través de su cuenta de Twitter. La actriz de series populares como "De vuelta al barrio" y "Al fondo hay sitio" publicó un mensaje que decía: "No al golpe de Estado. El Perú a la deriva en un momento como este es imperdonable".

Una hora después, en la misma red social, subió una imagen con la frase "Merino no es mi presidente" en alusión a la cabeza del Congreso, acompañada por el hashtag "Congreso vergüenza nacional".

Por su parte, el actor Óscar López Arias se sumó a esta resistencia contra la vacancia del todavía mandatario Vizcarra.

El conductor escribió en su cuenta de Twitter: "Una vez más, tuvimos la oportunidad de sostener a nuestro país, pero la decisión de los vendidos políticos fue superior. Pero no van a superar la fuerza de las calles".

Una hora antes, en otro tuit, el actor había aclarado: "Vizcarra no me representa. Pero el congreso sigue siendo una buena manada de corruptos y vendidos oportunistas". Finalmente, tras las declaraciones del presidente en la que ponía su cargo a disposición del presidente de Congreso, López Arias tuiteó, fiel a su estilo:

"El peor dictador que hemos tenido. (Ojalá se entienda que es una ironía)".

Otra artista que reaccionó contra la vacancia fue Johanna San Miguel, quien también compartió en su cuenta de Instagram la imagen del mapa de Perú de cabeza.

Y entre los músicos que expresaron su malestar ciudadano, el dúo Alejandro y María Laura instó a sus seguidores a que ejercieron su derecho a la insurgencia a través de una publicación en Facebook, donde escribieron:

"El congreso no nos representa. Nos decepcionan. Deberían estar trabajando por el país y no por sus propios intereses. Es momento de hacernos escuchar. Quienes decidan protestar de manera presencial, por favor cuídense con mascarilla y distanciamiento".

La actriz Tatiana Astengo también se sumó a sus colegas quienes rechazaron la vacancia presidencial por lo que aseguró que ayer salió a las calles a protestar.

Por otro lado, su excompañero de "De vuelta al barrio", Paul Martin, aseguró que "Merino no es su presidente" y lamenta que en nuestro país reine la corrupción solo para conseguir beneficios en el poder.

Wendy Ramos, actriz y clown, se unió a la protesta contra la vacancia presidencial y se mostró en contra de la transición hacia Manuel Merino, quien juramentó hoy como el nuevo Presidente de la República.

"Merino es mi presidente", se lee en una imagen compartida en Instagram y agregó lo siguiente en un video sobre la coyuntura política: "Lo que mueve al congreso. Los motivos de lo que estamos viviendo".

Mientras que, Fiorella Pennano compartió una imagen donde se lee lo siguiente: "Perú, país en donde vacar un presidente es más fácil que sentenciar un violador". Además, pidió información para las próximas elecciones presidenciales. "¿Ya sabes por quién vas a votar este 2021? Informémonos bien esta vez. El Perú está en nuestras manos".

La salsera Daniela Darcourt publicó la imagen del mapa del Perú invertido que se viene viralizando en las redes sociales. "¡Que dolor tan inmenso se siente aquí en el pecho!", señaló en la leyenda de la imagen.

Por otro lado, Leslie Shaw, intérprete peruana de música urbana, fue frontal con su mensaje en su cuenta oficial de Twitter. "No ensucies mi himno, no ensucies mi bandera", indicó. Y ante la crítica de un seguidor, la cantante respondió: "Ojalá te los destapes para oír lo que sucede en tu país".

Te sugerimos leer