Marisol Aguirre aseguró que entre ella y su personaje en 'Dos hermanas' existen coincidencias. | Fuente: Instagram / Marisol Aguirre

En la telenovela "Dos hermanas", reestrenada a principios de marzo tras una pausa por la pandemia de la COVID-19, Marisol Aguirre interpreta a Noelia, un personaje con el cual se siente identificada y que viene representando todo un desafío para ella.

"Es un personaje muy complejo que sufre por su hija adorada por quien da la vida", señaló la actriz al diario Trome. Precisamente, para ella, "el amor de madre maravilloso" de Noelia se parece mucho al que tiene por sus hijos, fruto de su antiguo matrimonio con el actor Christian Meier.

"Yo también doy la vida por mis tres hijos", sentenció Marisol Aguirre. Y es que, según la intérprete, el amor es "la base de todo". "Sin amor no puede existir nada", apuntó. Una lección que reafirmó en tiempo de pandemia, además de otras enseñanzas como que también la salud es imprescindible.

"Siempre lo simple y lo básico, en el buen sentido, es lo más importante", reflexionó la integrante del elenco de "Dos hermanas" sobre lo que ha aprendido durante la crisis sanitaria. ¿Y qué fue lo que más ha extrañado en este periodo? "Reunirme con mis amigos que quiero. El abrazo de la gente que quiero", precisó.

Sueños por cumplir

De sus inicios como modelo en pasarela y comerciales, Marisol Aguirre dio el salto a la actuación en 1992, cuando participó en "Locademia de TV" junto a Sergio Galliani. Más adelante, se hizo conocida por su papel en "Gorrión", donde conoció a su exesposo Christian Meier.

Pero si no hubiera sido actriz, a ella le habría gustado ser "profesora de niños". "También me gustan las investigaciones policiales", reveló. Y si se trata de soñar, la intérprete aseguró que su más grande ilusión es ver a sus "hijos realizados" y seguir viviendo de la actuación "hasta el día en que me muera".

Apasionada por la música de los años ochenta —"me levanta el ánimo", reconoció—, Marisol Aguirre confesó que de una persona le atrae "el sentido del humor" y aconsejó que para superar una ruptura amoroso se deje al tiempo curar las heridas.

En cuanto a su peor defecto, la actriz de "Dos hermanas" aseguró "ser muy sincera, demasiado sincera". Y sobre si se considera dichosa, destacó: "Sí, soy muy feliz. Me encanta cómo he llevado mi vida hasta ahora. La familia, los hijos y los amigos que tengo. Soy bastante feliz".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer