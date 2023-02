Mario Hart regresó a la TV como conductor de 'Esto Es Guerra' | Fuente: Captura de YouTube

El piloto de carreras Mario Hart regresó al reality de competencias "Esto Es Guerra", pero esta vez no como participante sino como conductor, reemplazando hasta el viernes a Gian Piero Diaz, quien pidió una licencia para faltar unos días.

"Me dijeron que los ‘Combatientes’ no se pueden quedar solos y Mathías hace de las suyas. Así que una vez más estoy aquí para sacar cara por ellos, para defender a mis muchachos", comentó en su ingreso.

Mario Hart inició su carrera en los reality como parte de "Combate". Años más tarde, ingresó a "Esto Es Guerra" en reemplazo de Yaco Eskenazi, capitán de "Los leones", uno de los equipos del programa.

Mario Hart regresó a la TV como conductor de "Esto Es Guerra" | Fuente: Instagram

Hace unos meses, Mario Hart no dudó en hablar sobre la polémica que envuelve a los 'chicos reality' y se refirió al caso de Nicola Porcella, en "Al diván con Mónica", programa de radio Capital conducido por Mónica Cabrejos.

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", respondió.

"No depende de uno mismo el estereotipo que se genere de él sino de lo que en conjunto se haga. Es muy difícil tener controlados a 20 chicos jóvenes, simpáticos, ganando dinero, expuestos a millones de cosas porque en algún momento uno va a caer. Hoy en día, todo está muy expuesto a través de las redes sociales y es muy difícil", contó.

El piloto presenta "Sola", su nuevo tema, y reflexiona el camino difícil que le tocó cuando apostó por la música por sobre el trabajo en realities.

"Cuando yo quería hacer algo diferente, como en el automovilismo, me decían que volviera cuando saliese de los reality. Igual para diferentes cosas. La sociedad ha estereotipado a 'los chicos reality' a hacer eso y nada más que eso. A mí me preocupaba llegar a los 30 y algo y que se termine los realities y no llegar a hacer nada más. Así que arriesgué", mencionó.

Te sugerimos leer