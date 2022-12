Magaly Medina se pronuncia sobre el bajo ráting de su programa | Fuente: Captura/ YouTube

Para Magaly Medina, el ráting no es algo que le quite el sueño. La conductora de televisión no siente que es una "derrota" registrar 7 u 8 puntos en promedio con su programa "Magaly TV, la firme", con el que regresó al formato que la hizo famosa a fines de los noventa.

En entrevista con el diario Trome, la periodista resaltó que su programa es el más visto de su canal. "Estoy consciente de que trabajo en ATV y no en América Televisión. Aquí, de lunes a viernes con 7 u 8 puntos, somos el programa de más ráting", contó.

Agregó que el estreno de nuevos formatos en el canal ayudarán a incrementar las cifras. "Ya se vienen programas nuevos que estamos seguros nos ayudarán a volver a calentar nuestra señal", dijo.

Magaly | Fuente: Archivo

¿PROBLEMAS CON EL RÁTING?

En abril, Magaly Medina alcanzó la cifra más baja de ráting desde que regresó a la televisión. La edición del viernes 12 de abril "Magaly TV: La Firme" obtuvo un promedio de 3,7 puntos de ráting.

Con estos números, el espacio de la popular urraca se ubicó en el puesto 35 del ránking de programas más vistos de la televisión de señal abierta en Perú.

La competencia directa del programa de Magaly Medina consiguió los siguientes promedios: "De vuelta al barrio" 26,9 puntos; "Sres Papis" 26,1; "Amor de familia" 10,2 puntos de ráting.

