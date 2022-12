Ethel Pozo dice que admira a Magaly Medina y a Rodrigo González. | Fuente: Instagram

Tras anunciar el nombre de su nuevo espacio en América Televisión, Ethel Pozo, la única hija de Gisela Valcárcel, habló sobre Magaly Medina y Rodrigo González, quienes han dado duras críticas contra su madre en varias ocasiones.

Pese a ello, Ethel Pozo manifestó que no tiene problemas en juntarse con Magaly Medina, aunque resaltó que es muy complicado debido a los contratos de exclusividad que hay en los canales de televisión.

“A mí me encanta Magaly, me gusta porque es una persona que critica y esa es su función. Es una mujer de éxito. ¿Si existe la posibilidad de que nos juntemos y la traiga al programa? Yo no tengo ningún problema, pero por acuerdo de los canales no lo creo”, señaló al diario Ojo.

De igual manera, señaló que no tendría inconveniente de invitar a Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, a “América show”, el nuevo espacio que conducirá al lado de Renzo Schuller, Edson Dávila y Natalia Salas.

“Yo no tendría ningún problema en compartir con él, hemos tenido oportunidades de juntarnos en eventos sociales. Siempre lo he saludado, no tengo problema. Hay que tomar en cuenta que él es un personaje”, expresó.

Cabe anotar que en noviembre pasado, Ethel Pozo reveló que se reunió con la conductora de “Magaly TV: La Firme” hasta en dos ocasiones y que esta ha sido muy cordial con ella. Además, mencionó sobre qué hablaron.

“Nosotras nos hemos encontrado hasta en dos oportunidades (...) En un hotel me quedé hablando con ella sobre los hijos, sobre un crucero. (Ella fue) Muy cordial. Cuando nos encontramos no estábamos en Perú”, agregó Pozo.

Asimismo, la conductora señaló que en la actualidad no le incomodan las críticas y los adjetivos que tuvo la popular ‘Urraca’ contra su madre en el pasado.

“Eso fue hace muchos años. Obviamente que es su trabajo, cada uno hace su trabajo (...) Normalmente nosotros hacemos un trabajo en la televisión. La vida real pasa por otro lado”, precisó sobre los antiguos comentarios a Gisela Valcárcel

