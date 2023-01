Magaly Medina contrajo la COVID-19, según anuunció ella misma a través de su programa televisivo. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Los rumores se confirmaron. La conductora de televisión Magaly Medina reveló que contrajo el nuevo coronavirus al dar positivo a la prueba de hisopado a la que se sometió hace unos días tras padecer los síntomas de un resfrío.

La noticia fue anunciada durante la emisión de su programa “Magaly TV: La Firme”, que desde la noche del 9 de julio se desarrolla no en el set de ATV, sino en la casa de la misma Medina. Ella afirmó:

“El resultado que me llegó ayer tarde en la noche, me dio positivo al COVID-19. Estoy infectada con la COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta [tener] mis nuevos análisis y resultados que me indiquen que estoy limpia de este virus, no voy a poder hace rmi programa en el set".

De acuerdo con la periodista, ella y su equipo decidieron transmitir el programa desde su casa, tomando todas las precauciones necesarias. Además, aseguró que el productor, el camarógrafo y una reportera de su programa también estuvieron infectados con el SARS-CoV-2 e hicieron su respectiva cuarentena.

"Desde acá los acompañaré hasta que la nueva prueba molecular diga que estoy libre del virus", señaló Medina. Y seguidamente detalló sus síntomas: el lunes empezó como una gripe, con señales de fiebre, pero el martes empeoró. "Me sentía fatal, con el cuerpo que me dolía, con congestión, como si fuera un resfriado fuerte", indicó.

Sin embargo, aseguró que desde el miércoles 8 de julio empezó a sentirse mejor. "Me siento mejor hoy, ya no siento congestión. Doy gracias, de verdad, soy una mujer muy afortunada", apuntó.

Vale destacar que Ney Guerrero, el exproductor del programa de Magaly Medina, también dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus, según anunció en sus redes sociales Rodrigo González. Un hecho que fue confirmado por la popular ‘Urraca’ durante la última emisión de “Magaly TV: La Firme”.

EMITE PROGRAMA DESDE CASA

Magaly Medina no estuvo el 9 de julio en el set de su programa. Según anunció a través de sus redes sociales, la presentadora de televisión condujo “Magaly TV: La Firme” desde casa debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

A través de un ‘story’ en su cuenta de Instagram, la popular ‘Urraca’ señaló: “Esta noche saldré desde mi casa por unas medidas de protección”. La noticia de su confinamiento se dio en medio de los rumores que apuntaban a que Medina contrajo la COVID-19.

Durante la emisión del programa del 8 de julio, la conductora adelantó que cabía la posibilidad de que condujera “Magaly TV: La Firme” desde la comodidad de su hogar, luego de anunciar que se había sometido a la prueba del hisopado para descartar si tenía nuevo coronavirus.

Como se recuerda, la noche del 7 de julio, “Magaly TV: La Firme” no se emitió en televisión debido a que Magaly Medina se encontraba agripada, según confirmó ella misma desde sus redes sociales así como la conductora Drusila Zileri en ATV Noticias Edición Central.

