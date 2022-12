“Caso Cerrado” reemplazará a “Válgame” | Fuente: Captura

“Válgame” emitió su último programa el viernes 6 de marzo, tras ser cancelado por Latina. Ante ello, el gerente de contenidos de dicho canal, Luis Guillermo Camacho, comentó qué es lo que tiene planeado para cubrir el horario.

En una conferencia de prensa, Camacho reveló que “por el momento vamos con ‘Caso cerrado’”, el programa de batallas legales de la doctora Ana María Polo. “Siempre le ha ido muy bien en ese horario”, precisó para diario La República.

Asimismo, el gerente de Latina comentó que tienen entre sus cartas bajo la manga unas telenovelas, pero también un producto nacional, aunque no descartó presentar un programa similar al cancelado “Válgame”.

“Tengo dos buenísimas telenovelas nuevas, pero he querido esperar un poco porque puede ser que venga un producto nacional también”, señaló. “No descartamos nada. Estamos haciendo una evaluación de programas para que entren al canal, no para que salgan”, agregó.

Luis Guillermo Camacho también recalcó que el canal de televisión no ha vetado a ningún conductor de televisión. “Nunca hacemos esto [cerrarle las puertas a los conductores]. Siempre estamos abiertos a escuchar propuestas y evaluar proyectos”, aseveró.

SOBRE RODRIGO GONZÁLEZ

El gerente de contenidos sostuvo que cuando Gigi Mitre y Rodrigo González se retiraron del programa “Válgame Dios”, el formato televisivo no se vio afectado con el ráting, sino todo lo contrario.

"Cuando estos dos conductores de televisión decidieron retirarse, nosotros continuamos con el programa. Los resultados fueron iguales, e incluso bastante mejor que con ellos", expresó Camacho.

Ante ello, el popular ‘Peluchín’ respondió a Camacho y lamentó que este no tenga conocimiento de que lo llamaron para retornar al espacio. “Hay gente que no lo reconoce y que no lo valora, o que no está enterada con lo que pasa. Qué raro que un gerente no esté enterado de que me han llamado”, comentó en “Magaly Tv: la firme”.

