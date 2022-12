'La Voz Perú': Mike Bahía se molesta con Daniela Darcourt por bloquear su silla con un concursante. | Fuente: Composición

En la última edición de “La voz Perú”, Mike Bahía y Daniela Darcourt tuvieron un intercambio de palabras al momento de que se presentó el concursante Iván Mc tras cantar “Sentimiento original” de Gondwana.

El género de reggae es uno de los favoritos del artista colombiano; sin embargo, no pudo lograr llevárselo a su equipo debido a que la salsera presionó el botón de ‘bloqueado’ para evitarlo.

Al notar que la luz blanca se tornó en rojo indicando que el participante no podía escogerlo, Mike Bahía pegó un grito. Después de que el joven terminó de cantar, Daniela Darcourt se dirigió a su compañero: “Tú tienes muy buenas voces que me quitaste".

A ello, el intérprete de ‘Buscándote’ le respondió: "Una de las cosas que no le voy a perdonar a Daniela es que me haya bloqueado con Iván Mc, porque no solo me bloqueó con alguien de reggae, yo amo el reggae, esa persona venía por mí y no me dejó quedarme con él", aseveró.

Ante esta discusión, el concursante reveló que sí quería irse con Mike Bahía, pero como no pudo, eligió a Darcourt.

"Me siento desplazada, olvidada"

En la semana de estreno de “La voz Perú”, la salsera peruana Daniela Darcourt se mostró indignada, luego de que los participantes que han pisado el escenario del programa, la mayoría no apostó por ella y su equipo.

Fue así como la intérprete de “Señor mentira” hizo notar su molestia cuando, tras ser la primera en voltear su silla por un concursante que cantó un tema de Juan Gabriel, él decidió irse con Mike Bahía.

“Eso no vale, me siento desplazada, olvidada, yo me arriesgo primero, para que al final… me retiro, encima dicen ‘yo empecé haciendo criollo’ y se fue con Mike’”, dijo Daniela Darcourt en una de las ediciones de “La voz Perú”.

Sin embargo, este disgusto se le pasó cuando por fin, una de las participantes se decidió por ella para poder conformar su equipo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer