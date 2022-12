Katia Palma y Cristian Rivero se disfrazaron de panda y águila, respectivamente, durante su participación en 'La Máscara'. | Fuente: Instagram / "La Máscara"

Katia Palma y Cristian Rivero se presentaron en la última emisión de “La máscara”, el programa sabatino que significó el retorno de Mathías Brivio a la televisión tras salir de “Esto es guerra”, reality que condujo durante 11 años.

Ambos presentadores fueron desenmascarados luego de que bailaran bajo los disfraces de panda y águila. Al ser expuestos, Palma anunció que ella y su colega Rivero arrancarían este lunes 9 de marzo con la conducción de otra temporada “Los reyes del playback”, producción de Rayo en la botella.

Llamó la atención, además, el encuentro entre Cristian Rivero y su esposa Gianella Neyra, quien es una de las “investigadoras” de “La máscara”. “Cuánto talento, qué hermoso”, afirmó la actriz al ver a su pareja sobre el escenario. “Me di cuenta de que era Cristian cuando dijo que no podía dormir sin su bandada. No puede dormir solo, le tiene miedo al cuco”, bromeó.

LA DINÁMICA DEL JUEGO

“La máscara” se trata de la versión peruana de un show surcoreano conocido como “King Of Mask Singer”, que consiste en descubrir cuál celebridad se esconde bajo una máscara y un disfraz a partir de una serie de pistas y su desempeño en el baile y canto.

Esta celebridad, además, puede ser desde un político hasta un cantante, o un intérprete, o alguien dedicado a la danza, entre otros. Y en cada episodio del programa, el que menos votos obtenga del público, deberá quitarse la máscara.

Entre los investigadores encargados de ayudar a desenmascarar al personaje escondido, estuvieron Gianella Neyra, Armando Machuca, Érika Villalobos y Carlos Vílchez.

