Jessica Newton fue eliminada de 'La Máscara' luego de disfrazarse como lechuza. | Fuente: Instagram / La Máscara

Cada sábado, “La Máscara”, programa conducido por Mathías Brivio, pone en escena a celebridades que se enfrentan en baile y canto, pero bajo máscaras que esconden su identidad, las mismas que serán reveladas por “investigadores”.

En la última edición del espacio sabatino, fue Jessica Newton la celebridad puesta al descubierto, luego de disfrazarse de lechuza y enfrentarse a nueve contrincantes que estuvieron bajo las máscaras de caballo, palta, diva del mar, mariposa, panda, águila, gato y llama.

Como se recuerda, Jessica Newton se quitó la máscara debido a que obtuvo la menor cantidad de votos por parte del público. El resto de los concursantes se quedaron una semana más hasta la próxima transmisión del nuevo proyecto televisivo de Rayo en la botella.

CRISTIAN RIVERO Y GIANELLA NEYRA

Katia Palma y Cristian Rivero se presentaron en la última emisión de “La máscara”, el programa sabatino que significó el retorno de Mathías Brivio a la televisión tras salir de “Esto es guerra”, reality que condujo durante 11 años.

Ambos presentadores fueron desenmascarados luego de que bailaran bajo los disfraces de panda y águila. Al ser expuestos, Palma anunció que ella y su colega Rivero arrancarían este lunes 9 de marzo con la conducción de otra temporada “Los reyes del playback”, producción de Rayo en la botella.

Llamó la atención, además, el encuentro entre Cristian Rivero y su esposa Gianella Neyra, quien es una de las “investigadoras” de “La máscara”. “Cuánto talento, qué hermoso”, afirmó la actriz al ver a su pareja sobre el escenario. “Me di cuenta de que era Cristian cuando dijo que no podía dormir sin su bandada. No puede dormir solo, le tiene miedo al cuco”, bromeó.

