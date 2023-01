Emilia Drago se sumó al equipo de investigadores en la última emisión de 'La Máscara'. | Fuente: Instagram / Emilia Drago

Como cada sábado a las 10:00 p.m., “La máscara” abrió su noche con las celebridades enmascaradas, dispuestas para ser expuestas por los investigadores Gianella Neyra, Armando Machuca, Érika Villalobos y Carlos Vílchez.

Durante la última edición, una investigadora invitada se sumó al equipo. Se trató de Emilia Drago, quien lució su avanzado embarazo mientras se alistaba para desentrañar la verdadera identidad de los competidores.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de “Asu mare” contó que se había puesto al tanto con los episodios anteriores. “He estado viendo los programas anteriores para tratar de adivinar quiénes están detrás de los personajes, pero necesito confirmar. ¡Ayúdenme!”, escribió.

Luego en un storie de Instagram, Emilia Drago indicó que se trataba de un programa grabado de "La máscara" antes de la cuarentena. Sin embargo, hubo algunos que criticaron su presencia, en especial la cercanía entre los investigadores.

Como se recuerda, las ediciones del programa conducido por Mathías Brivio fueron grabadas antes de que inicie la disposición de aislamiento social, decretada por el Gobierno para prevenir la expansión del nuevo coronavirus.

LA PRIMERA INVESTIGADORA INVITADA

Como se recuerda, la primera investigadora invitada fue Johanna San Miguel, quien tuvo un emotivo reencuentro con Mathías Brivio, luego de compartir la conducción de "Esto es guerra" a lo largo de varios años.

Al ser presentada, Mathías Brivio le dijo lo siguiente: “De verdad, chatita, todo lo que he dicho es cierto, hasta lo de las canas, pero me encanta que estés aquí, tú sabes que es mi primer programa en Latina. Gracias por estar aquí”.

A pesar de que se habían visto por televisión, no habían tenido oportunidad de encontrarse, por lo que Johanna San Miguel aseguró lo siguiente: “Quería verte en vivo”.

Mathías Brivio respondió muy emocionado: “La vamos a pasar muy bien en estas dos horas de programa”. Después, su compañera contó cómo fue que pasó a saludar al conductor de “La máscara”:

“No estamos juntos hace más de cinco años, no nos hemos visto en ningún momento después que nos separamos y cuando me dijeron hoy ‘vamos a saludar a Mathías’, yo dije no, de verdad no quiero verlo, quiero entrar y verlo en vivo. Bienvenido a Latina, mi amor".

Te sugerimos leer