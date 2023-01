'Karina y Timoteo' fue un exitoso programa infantil que se transmitió desde 1995 hasta 1999. | Fuente: Oxígeno

Directo a la nostalgia noventera. Karina Rivera vivió un emotivo reencuentro con Timoteo, el dinosaurio de peluche interpretado por el actor Ricardo Bonilla, con quien condujo el recordado espacio infantil "Karina y Timoteo".

La reunión ocurrió este 26 de marzo, durante la emisión de En boca de todos, donde la exanimadora infantil recibió la sorpresiva visita de Timoteo. El personaje le dedicó unas calurosas palabras a su antigua colega e incluso bailaron algunas piezas del programa que presentaron juntos hasta 1999.

"Siempre te he seguido y siempre te he adorado. Sabes muy bien lo mucho que te quiero. Siempre te dije que cuando yo sea grande me voy a casar contigo", expresó el pintoresco dinosaurio bajo el cual se oculta Ricardo Bonilla.

Karina Rivera no escondió su alegría y expresó su cariño hacia su dupla con la que cautivó al público infantil de la pantalla chica en la década de 1990. "Es el peluche de toda mi vida y lo será siempre. A pesar de que conocí a otros dragoncitos, Timoteo tiene un lugar súper especial", dijo.

Como se recuerda, "Karina y Timoteo" se transmitió desde 1995 hasta 1999 por América Televisión. Sin embargo, aquel año Karina Rivera fue reemplazada por María Pía Copello, con quien Timoteo empezó una nueva faceta hasta el 2005 que finalizó la emisión del programa.

¿Cómo fue la salida de Karina Rivera de "Karina y Timoteo"?

Muchos rumores surgieron tras la salida permanente de Karina Rivera de uno de los programas infantiles más populares de la televisión peruana: “Karina y Timoteo”, del que fue animadora principal por cuatro años.

A casi 20 años de su salida, en junio de 2019, Rivera fue entrevistada en un programa online y reveló todos los detalles de su separación. De acuerdo con la exanimadora, debido a que se encontraba embarazada y daría a luz, María Pía Copello la reemplazaría por un periodo.

Pero esto no sucedió así, pues Copello se quedó en América TV por siete años. "Me dijeron: ‘no, Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó la animadora a Action Media Web.

Asimismo, Karina Rivera aseguró que no fue comunicada por la producción sobre su separación total del programa. A pesar de ello, indicó no tener ningún resentimiento contra María Pía Copello. "A mí no me habían dicho que no iba a volver, di a luz y el siguiente sábado el programa se llamó ‘María Pía y Timoteo'", recordó.

