José Dammert confesó su homosexualidad durante la final del 'reality' virtual 'Te reto en casa'. | Fuente: Instagram / José Dammert

A fines de abril, se estrenó el ‘reality’ virtual “Te reto en casa”, una de las primeras producciones que surgieron en medio de la pandemia del nuevo coronavirus que convocó a varios artistas locales, entre los que destacó José Dammert.

Precisamente, el actor de telenovelas como “Al fondo hay sitio” y “Mis tres Marías” ganó el primer lugar de este programa producido por SinArgollas Producciones, y consiguió llevarse el premio de 1500 dólares.

Dammert logró conmover a sus compañeros y seguidores del espacio al cumplir el desafío de stand comedy que giraba en torno a la homosexualidad. Un reto que le permitió revelar de manera pública su orientación sexual.

“Por primera vez me he sentido tan libre de haber hablado de mi homosexualidad y me encanta haberlo hecho acá en un ambiente seguro, donde sé que estoy rodeado de amigos y ha sido un momento bien importante de mi vida”, expresó el intérprete.

Asimismo, Dammert aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre este ‘reality’ en el que pudo explorar la comedia y otras facetas aparte de la actuación, como el canto.

“Ha sido una competencia maravillosa, todos hemos formado una familia, sobre todo en momentos difíciles por la cuarentena. Este programa ha sido una compañía maravillosa durante todo este tiempo”, indicó.

Y es que, como se recuerda, los finalistas de la primera temporada de “Te reto en casa” fueron el mismo José Dammert, Edith Tapia, Mathías Raygada y Mónica Torres.

Actualmente, la productora prepara una segunda temporada en la que participará la actriz mexicana Ana Patricia Rojo, conocida por integrar elencos de telenovelas como “Destilando amor” y “Cuidado con el ángel”. Ella será la primera “inquilina”, que es como se le llama a los concursantes del reality.