Magaly Medina será la primera invitada del nuevo programa de Jorge Benavides en ATV. | Fuente: Captura de pantalla

A un día del estreno de "JB en ATV", el comediante Jorge Benavides va soltando las sorpresas de su regreso a la televisión. Al compartir un adelanto del programa, reveló quién será su primera invitada: Magaly Medina.

Sí, Magaly y 'Maskally' se verán las caras este 13 de febrero. A través de las redes sociales, el humorista invitó al público a estar pendiente del encuentro: "No te puedes perder el reencuentro de Magaly Medina y Maskally. ¡No te lo pierdas que está súper divertido!".

Previamente, Jorge Benavides había comentado que de todas maneras retomaría su imitación de la popular 'Urraca'. "Señora Magaly Medina, con mucho respeto si usted me dice que sí, lo voy a hacer; y así me diga que no, igual lo voy a hacer", bromeó con la conductora de espectáculos cuando se dio a conocer que lanzaría "JB en ATV".

Medina contestó esta broma y mencionó que nunca se sintió ofendida por su imitación. “Es un honor ser imitada por alguien tan talentoso como él”, dijo.

Esta no fue la única sorpresa que brindó el humorista. A través de sus redes sociales, aseguró que su amigo y actor Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, lo acompañará en su debut en el canal.

"¡A pedido del público! Mañana en 'JB en ATV' nada más y nada menos que nuestro amigo Yuquita. No saben cómo nos hemos divertido ¡No se lo pierdan!", escribió como leyenda de una foto donde aparecen ambos.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LATINA?

Desde la salida de Jorge Benavides de Latina, se empezaron a especular diversas razones por las que había tenido que dejar “El Wasap de JB” en diciembre del año pasado. Una de ellas fue la supuesta censura de una imitación que involucraba al presidente Francisco Sagasti, un sketch que nunca llegó a ser transmitido.

“No hubo una razón específica, sí hubo especulaciones con respecto a un sketch. Por no haber salido, yo me había molestado. Pero no ha sido así, sino que el tema ha sido que se ha terminado mi contrato y me he encontrado en un momento libre, así que decidí no renovarlo. Ney Guerrero se enteró de ese espacio de libertad y nos reunimos a comienzos del año”, dijo a RPP Noticias.

"JB en ATV" se estrenará este 13 de febrero, a las 8 p.m.

