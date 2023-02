El comediante peruano contempla trabajar nuevamente con Carlos Álvarez y habla sobre el regreso de 'Yuca' para su programa en ATV. | Fuente: Instagram

El comediante Jorge Benavides estrenará su nuevo programa en ATV, luego de que especulara que regresaría con Carlos Álvarez tras su salida de Latina. Si bien no tiene planes de volver a trabajar con su ex compañero de elenco, tampoco rechaza la posibilidad de que se repitan las mejores épocas de “El especial del humor”.

“No voy a negar la posibilidad de que eso pueda suceder, pero por ahora eso no se podría dar. Tengo que dedicarme al cien por ciento a este relanzamiento en ATV. Creo que no estaría bien aventurarme a un nuevo proyecto, quiero dedicarme bien a mi programa y consolidarlo. De repente, más adelante podría ser”, indicó en conversación con RPP Noticias.

Pero otro viejo colega de ‘JB’ estaría más cerca de marcar su regreso a la pantalla chica en esta nueva etapa con ATV. Se trata de Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, quien se retiró poco después de haber sido acusado de acoso sexual por una ex integrante del reparto de “El Wasap de JB”. “El tema no quedó muy claro, de un momento a otro desapareció”, agregó.

“Le hicieron una propuesta para grabar una película, pero la condición era que él deje el programa, porque le ocupaba todo el día. Me dijo que dejaba el programa y se dedicó a eso. Llegó la pandemia y la película nunca salió”, contó Benavides. “Hemos estado conversando con Enrique Espejo para ver la posibilidad de que él pueda participar en unos sketchs. Me ha dicho que encantado de regresar. (…) Ya nos comunicamos y está a disposición total”.

Sobre la denuncia de la actriz Clara Seminara contra Espejo, solo se limitó a decir que es un asunto que queda en manos de las autoridades: “Ese tema está judicializado y siguiendo su curso. Haría mal en opinar de algo que pasó hace muchísimo tiempo y en su momento, se aclaró”.

CARLOS VÍLCHEZ Y DAYANITA SE MUDAN CON ‘JB’

Como era de esperarse, Carlos Vílchez, Dayanita, Martín Farfán, ‘Cachito’, Fátima Segovia y todo el elenco de “El Wasap de JB” se mudó junto a Jorge Benavides al canal ATV a comienzos de este 2021. Al respecto, el creador de la ‘Carlota’ reafirmo que continuará con su trabajo para hacer reír a pesar de las críticas que recibe en las redes sociales.

“No me hace sentir menos. Me da más ganas de trabajar cuando me dicen ‘ya estás viejo’. Qué rico, me encanta porque me siento joven”, dijo a RPP Noticias. Nuevamente, trabajará junto a su compañero de risas. “Agarré su pierna y ya no me suelto”, asegura. “Siempre es bueno renovar, salir de un lugar donde estás bastantes años para probar”.

Por su parte, Dayanita se mostró alegre de continuar trabajando en la televisión de la mano de ‘JB’ y sus compañeros de reparto: “Me hace sentir feliz y contenta, a raíz de que soy una persona muy querida y odiada porque no entienden la labor que yo hago. Esto es lo que me encanta desde muy pequeña”.

Su presencia como actriz cómica transgénero también ha sido muy importante en la televisión por la falta de diversidad en programas de señal abierta. Por esa razón, admite que dicha oportunidad pueda ser una manera de abrir el camino para otras personas que también tengan una faceta artística.

“La verdad, sí. ¿Por qué no? Cuando el señor Jorge Benavides me dio la oportunidad de formar parte, se me han abierto muchas puertas. He sido querida por muchas personas y llegué a sus corazones, y no solamente de personas heteros, sino de los más pequeños en la casa”, expresó la popular comediante Dayanita.

