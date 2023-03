Jorge Benavides celebró haber liderado el ráting con el estreno de 'JB en ATV'. | Fuente: Instagram

Jorge Benavides se dirigió a su público luego de conocerse que su nuevo programa "JB en ATV" lideró el ráting sabatino. El comediante no escatimó en repetir lo agradecido que se encontraba con la audiencia por la buena recepción. "Jamás imaginé tanto cariño de parte de todos ustedes con nuestro programa de estreno", compartió en su cuenta de Instagram.

Jorge Benavides reconoció a su equipo, al canal ATV y especialmente a sus seguidores. Por otro lado, se comprometió a seguir esforzándose para divertir a su público. "Solo me queda agradecerles infinitamente por este resultado que nos compromete a seguir trabajando para entretenerlos y divertirlos en estas épocas tan difíciles", indicó.

"¡A seguir chambeando! Este no ha sido un triunfo es un compromiso con ustedes", apuntó a propósito del estreno de "JB en ATV" que se ubicó en el primer lugar con 15.8 puntos de ráting.

El comediante volvió a la pequeña pantalla con una invitada especial: Magaly Medina quien se encontró con su imitación, 'Maskally'. Al set también llegó el actor Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’.

A la misma hora, Latina emitió un especial llamado "El ránking de El wasap de JB", con los mejores momentos de la temporada antes que Benavides se cambiara de canal. Una hora después, fue el turno de "Yo Soy" con un programa al que convocaron a famosos como Susan Ochoa, Shantall, Jean Paul Strauss, Amy Gutiérrez, Kate Candela y más.

LOS 5 PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL 13 DE FEBRERO

"JB en ATV" - 15.8"Yo Soy" - 14.3"María la del barrio" - 11.7"La rosa de Guadalupe" - 13.2"El reventonazo de la Chola" - 10.8

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LATINA?

Desde la salida de Jorge Benavides de Latina, se empezaron a especular diversas razones por las que había tenido que dejar “El Wasap de JB” en diciembre del año pasado. Una de ellas fue la supuesta censura de una imitación que involucraba al presidente Francisco Sagasti, un sketch que nunca llegó a ser transmitido.

“No hubo una razón específica, sí hubo especulaciones con respecto a un sketch. Por no haber salido, yo me había molestado. Pero no ha sido así, sino que el tema ha sido que se ha terminado mi contrato y me he encontrado en un momento libre, así que decidí no renovarlo. Ney Guerrero se enteró de ese espacio de libertad y nos reunimos a comienzos del año”, dijo a RPP Noticias.

"JB en ATV" se transmite todos los sábados, a las 8 p.m.

¿TRABAJARÁ NUEVAMENTE CON CARLOS ÁLVAREZ?

El comediante Jorge Benavides estrenará su nuevo programa en ATV, luego de que especulara que regresaría con Carlos Álvarez tras su salida de Latina. Si bien no tiene planes de volver a trabajar con su ex compañero de elenco, tampoco rechaza la posibilidad de que se repitan las mejores épocas de “El especial del humor”.

“No voy a negar la posibilidad de que eso pueda suceder, pero por ahora eso no se podría dar. Tengo que dedicarme al cien por ciento a este relanzamiento en ATV. Creo que no estaría bien aventurarme a un nuevo proyecto, quiero dedicarme bien a mi programa y consolidarlo. De repente, más adelante podría ser”, indicó en conversación con RPP Noticias.

Pero otro viejo colega de ‘JB’ estaría más cerca de marcar su regreso a la pantalla chica en esta nueva etapa con ATV. Se trata de Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, quien se retiró poco después de haber sido acusado de acoso sexual por una ex integrante del reparto de “El Wasap de JB”. “El tema no quedó muy claro, de un momento a otro desapareció”, agregó.

