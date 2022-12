Jorge Benavides volvió a agradecer a los televidentes por su fiel sintonía. 'JB en ATV' lideró la programación del último sábado. | Fuente: Instagram

Por segunda semana consecutiva, Jorge Benavides celebra el liderazgo del ránking sabatino gracias a la acogida de su programa "JB en ATV". "Aún no salgo de mi asombro por las cifras que hemos tenido el sábado y estoy muy agradecido con el público por su respaldo", dijo el comediante tras conocerse que su espacio registró 14.9 puntos de ráting.

No obstante, aseguró que el éxito no se le sube a la cabeza. La preferencia del público es su incentivo para seguir trabajando. "No [me marea el éxito del ráting]. Tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado", aseguró al diario Trome.

El actor cómico admitió que fue un "riesgo cambiar de canal y empezar de cero" [pasó de Latina a ATV], pero en redes sociales ha recibido muestras de cariño del público.

"Yo no me 'jamoneo' diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente", apuntó Jorge Benavides.

Por otro lado, indicó que todos en el canal se encuentran contentos, tanto los ejecutivos como el equipo que trabaja en "JB en ATV". "Todos estamos agradecidos. Es más, los técnicos del canal se vacilan a morir junto con nosotros en los ensayos y grabaciones. El grupo es divertido", agregó.

En referencia a la competencia -Latina programó la película "El bolero de Raquel" de Cantinflas a la misma hora- señaló: "Es un clásico del humor mundial y ha registrado más rating que la repetición de 'El wasap' que pusieron la semana pasada".

LOS 5 PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL 20 DE FEBRERO

"JB en ATV" - 14.9"Los milagros de la Rosa" - 12.7"El Reventonazo de la Chola" - 12.2"Maria la del barrio" - 10.8Butaca nacional: "Asu Mare" - 10.5

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LATINA?

Desde la salida de Jorge Benavides de Latina, se empezaron a especular diversas razones por las que había tenido que dejar “El Wasap de JB” en diciembre del año pasado. Una de ellas fue la supuesta censura de una imitación que involucraba al presidente Francisco Sagasti, un sketch que nunca llegó a ser transmitido.

“No hubo una razón específica, sí hubo especulaciones con respecto a un sketch. Por no haber salido, yo me había molestado. Pero no ha sido así, sino que el tema ha sido que se ha terminado mi contrato y me he encontrado en un momento libre, así que decidí no renovarlo. Ney Guerrero se enteró de ese espacio de libertad y nos reunimos a comienzos del año”, dijo a RPP Noticias.

"JB en ATV" se transmite todos los sábados, a las 8 p.m.

