La periodista Andrea Llosa celebró la imitación que Jorge Benavides le hizo en 'JB en ATV'. | Fuente: ATV / Instagram

La imitación que Jorge Benavides realizó de Andrea Llosa en el programa "JB en ATV" fue tomado con buen humor por parte de la conductora. Tras compartir una foto de caracterizado como la presentadora, ella le dedicó las siguientes palabras:

"Jajaja ¡Benavides eres un capo!", escribió en su cuenta de Instagram al recompartir la imagen.

El comediante dio a conocer una nueva secuencia dentro de su programa "JB en ATV". Se trata de 'Ambrea' quien tuvo como invitado a 'Rocotín', una parodia de Andrea Llosa y el caso de Robotín.

"Ojalá te guste Andrea. Ha sido un gusto imitarte", fue la respuesta de Jorge Benavides al mensaje de la conductora.

También explicó cómo fue caracterizarla. "Cuando entré al estudio caracterizado de 'Ambrea' hubo un silencio total. A los segundos, todo el estudio explotó de risa. Cualquier corrección me avisas por favor", escribió.

"ANDREA" SE INTERNACIONALIZA

El programa "Andrea", que se transmite por ATV, llegará a las pantallas de Guatemala desde este 22 de febrero. Poco después, también se estrenará en Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica a través de los canales del Grupo Albavisión.

Con casos reales y las soluciones que brinda en cada historia, la periodista ahora llevará su estilo directo y conciliador a nuevos públicos. Ella consideró que todas las personas, sin importar de su país de origen, pueden sentirse indentificados con los casos que presenta.

"En cada historia buscamos la solución de los conflictos, porque creemos que nunca es tarde para volver a empezar", señaló Andrea Llosa en un comunicado. Para ello cuentan con un equipo de especialistas compuesto por psicólogos y abogados así como los exámenes de ADN.

"Esto sucede en el Perú y en otras partes del mundo latino, por eso pienso que la gente de Guatemala, por ejemplo, se va a sentir identificada con los personajes que presentamos y sus historias. Somos muy parecidos culturalmente", apuntó y remarcó que los invitados a su programa y sus historias son reales.

"Cuando nos escriben contándonos sus problemas, constatamos rigurosamente si todo es tal cual nos cuentan y empezamos la investigación", indicó Llosa.

RELACIÓN CON SUS COMPAÑERAS DE TRABAJO

La periodista Andrea Llosa no tuvo reparos en referirse a sus colegas de ATV, al ser consultada sobre la relación que existe entre ella, Magaly Medina y Juliana Oxenford.

Como se sabe, las tres son estrellas del canal de televisión: "Al estilo Juliana", de Oxenford, que se transmite a las 7 p.m.; "Andrea", de Llosa, que da a las 8:30 p.m.; y "Magaly Tv: La Firme", de Medina, que se emite a las 9:45 p.m.

Sin embargo, Andrea Llosa aclaró que ninguna de las dos conductoras de la empresa son sus amigas, incluso, no se cruzan en las instalaciones del medio de comunicación.

"No son mis amigas, no las veo nunca porque no me las cruzo nunca, no tengo ningún acercamiento ni nada”, dijo a diario Ojo.

De otro lado, se refirió a la popular 'Urraca', quien meses atrás criticó a Llosa por utilizar 10 minutos de su espacio en la televisión. Al respecto, la presentadora de "Andrea" recallcó que no le da importancia a dichas declaraciones.

Te sugerimos leer