Durante cuatro años, Jesús Alzamora fue figura de Latina y condujo diversos programas ─como "Yo Soy" y "Perú tiene talento"─ pero luego fue despedido de manera repentina. El también actor por fin dio detalles de su salida.

Por primera vez, señaló que debido a los problemas financieros, el canal decidió rescindir su contrato y quedarse con otros dos presentadores que llevaban más tiempo trabajando en la señal.

Sin embargo, a Jesús Alzamora le molestó la manera como los ejecutivos de Latina decidieron despedirlo. Lo hicieron mediante una llamada horas antes de que él se sometiera a una operación de pólipos a las cuerdas vocales.

"Entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos (conductores) con más tiempo que yo y hay que respetarlos. Lo que no me molestó fue la forma. Me terminan rescindiendo el contrato por teléfono a 5 horas de que entre al quirófano", sostuvo Alzamora al programa de YouTube de Carlos Orozco.

Por otro lado, se refirió sobre la indiferencia de los gerentes, hacia los trabajadores que no generan polémica, y su preferenia por "divos y divas". "Sentí que estaba haciendo las cosas bien y chambeando bien, había recibido premios y era atractivamente comercial para el canal porque a cada rato hacía auspicios. Sin embargo, otros fueron los criterios", comentó.

A pesar de ello, Jesús Alzamora aseguró que no guarda resentimientos hacia la señal donde trabajó en diferentes proyectos como "Yo Soy", "El último pasajero" y "Vas o no vas" (que se emitió por Panamericana, que tiene una alianza estratégica con Latina).

