Michelle Soifer se refirió a la nueva conductora de 'Esto es Guerra', la ex chica 'reality' Jazmín Pinedo. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo fue anunciada oficialmente como la nueva conductora de “Esto es Guerra”, y marcó su regreso al programa reality en una faceta muy diferente. La modelo y presentadora también confirmó su salida de “Mujeres al mando”, de Latina, para realizar su pase a América TV.

Por otro lado, Michelle Soifer fue una de las participantes que confirmó su regreso para esta nueva temporada del programa juvenil. “Después de tantos años me vengo a encontrar con Jazmín y quiero dejar varios puntos claros. Mañana, que hay un poco más de tiempo, vamos a hacerlo”, dijo sobre en AMérica TV sobre la nueva conductora de “Esto es Guerra”.

La chica ‘reality’ aseguró que no habían tenido ningún tipo de contacto en poco más de tres años, pero consideró sentirse “contenta” ante el ingreso de Jazmín Pinedo.

“En realidad traté de ubicarla en algunas oportunidades, pero no se logró. De todas formas, quiero que sepan que me siento contenta y tranquila, creo que ella también. Me gusta saber que estamos regresando los que iniciamos el programa”, comentó Michelle Soifer.

Jazmín Pinedo desconoce las “cosas” que deben aclararse. Sin embargo, la expareja de Gino Assereto negó tener problema alguno en mantener una conversación con la participante del reality.

“Yo no sé qué tantas cosas se tengan que aclarar, pero yo no tengo ningún problema en conversar”, concluyó.

ANUNCIO OFICIAL

Jazmín Pinedo, en medio de rumores de su salida de “Mujeres al mando”, se presentó como la conductora de “Esto es Guerra” en la temporada 2020. La modelo ya no estará trabajando frente a las cámaras del programa matutino de Latina, y oficializa su pase a América TV.

Cabe resaltar que, la conductora estará compartiendo set con su expareja y padre de su hija, Gino Assereto, ya que, en el primer episodio de la temporada, se confirmó que continuaría como participante del popular reality.

Te sugerimos leer