Inés ‘Chacha’ Hormazábal falleció la madrugada del viernes 25 de enero. La artista es recordada como la ‘Niña ye-ye’ de la televisión peruana, que llevó diversión a los niños en los años ‘60 y ‘70.

Actualmente para muchos jóvenes, que no disfrutaron del éxito de Inés ‘Chacha’ Hormazábal en la televisión nacional, es difícil recordar de quién se trata, incluso hasta de confundirla, pues ella era conocida como la ‘Niña ye-ye’, pero no era la misma artista que interpretaba el bailable tema “Ole Ole, chica ye ye”.

Hormazábal inició su carrera a los seis años en el especial “La hora feliz” del “Show de Scala Gigante”, en 1967. A su corta edad, su carisma cautivó a los televidentes y se ganó el apelativo de ‘Niña ye-ye’, pero el tema “Ole Ole, chica ye ye” lo cantaba una artista española, que actualmente tiene 80 años y reside en la ciudad de Valladolid.

La actriz y cantante, Concepción ‘Concha’ Velasco Varona, en 1965, cuando rodaba la cinta “Historias de la televisión”, interpretó en una escena de la película una canción -compuesta por Augusto Algueró y el músico-letrista cartagenero Antonio Guijarro- titulada ‘La chica ye ye’.

De este modo, el pegajoso tema se hizo popular y ‘Concha’ Velasco se quedó con el apodo de ‘Chica ye ye’.

Lamentablemente, la peruana Inés ‘Chacha’ Hormazábal dejó de existir este fin de semana, luego de una gran trayectoria en la televisión peruana. Ella condujo el programa de Panamericana TV “La hora feliz de Twist” a los once años.

Además, se convirtió en coanimadora de Pablo de Madalengoitia en el programa “La pregunta de los 10 millones”. Mientras que en 1986, formó parte de la producción de “Saña”.

En octubre de 2019, ‘Chacha’ Hormazábal recordó su trabajo en la televisión. “Empiezo en Panamericana de TV... Pasan los años y ya me quedo yo sola, cantando sola, actuando, dirigiendo un programa infantil”, expresó.

“Era tan natural todo, era tan divertido, era un afamilia, todos los que estábamos presentes trabajando, en realidad no era trabajar era pasarla bien”, acotó Hormazábal. “Cuando me veo y digo qué seria. Me tomaba muy en serio [mi trabajo]”, añadió en entrevista para Panamericana TV.

