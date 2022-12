Guillermo Rossini se presentó en la más reciente edición de “El reventonazo de la Chola” donde recibió un sentido homenaje por su larga trayectoria. | Fuente: Instagram

El fundador de ‘Los Chistosos’ de RPP Noticias, Guillermo Rossini, recibió un merecido homenaje en “El reventonazo de la Chola” y se emocionó luego de que viera a muchos de sus compañeros con quienes compartió en el ambiente artístico.

Con sus ocurrencias, el actor cómico participó junto a Manolo Rojas y Fernando Armas; además, le dedicaron una canción escrita especialmente para él por el reconocido compositor peruano Juan Carlos Fernández.

“Gracias por tantas risas, momentos inolvidables, es que como tú no hay nadie que nos haga reír. Tú eres nuestro maestro y te rindo este homenaje, porque eres el mejor. Gracias Guillermo Rossini”, reza la letra de este tema.

Al escucharlo, el artista de 88 años se conmovió y no pudo evitar derramar algunas lágrimas no sin antes agradecer las muestras de cariño. “Realmente me siento muy feliz. Te agradezco Chola, me he emocionado mucho con tantas muestras de cariño que no me lo merezco realmente. Gracias, gracias”, comentó emocionado.

El mensaje de la Chola Chabuca

Antes de terminar su homenaje, la Chola Chabuca le dedicó unas palabras a Guillermo Rossini no solo por el Día del Padre, sino por ser un gran referente de la comicidad en el Perú.

“Señores, en este Día del Padre lo que hemos querido compartir con ustedes es la palabra gratitud, y gratitud expresada en el hombre más grande que tiene la comicidad en el Perú, y nos referimos a nuestro gran referente, el gran Guillermo Rossini. Deseamos que siga disfrutando, esta es su casa; es más, el Perú es su casa que lo quiere”, dijo Ernesto Pimentel.

Al finalizar, Guillermo Rossini también envió un mensaje a los dos padres por su día: “Feliz Día del Padre a todo el Perú y realmente en este problema que vivimos deseamos que la pasen lindo este domingo”.

