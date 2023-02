Gonzalo Torres conducirá 'Un Perú Así'. | Fuente: Movistar | Fotógrafo: Alejandra Velez

A un año de celebrarse el bicentenario en el país, Gonzalo Torres mostrará, a través del nuevo espacio "Un Perú Así" de Movistar Plus, que aún existen peruanos que luchan a diario para hacer de esta tierra un mejor lugar para todos.

"Es importante mostrar estas historias ahora que estamos en una pandemia, pero desde antes me parecía importante contar esto enmarcado en lo que va a ser el bicentenario. Tenemos casi 200 años como nación y todavía hay algunas brechas que podemos cerrar como promesa de una nación independiente", señala Torres en comunicación con RPP Noticias.

"Un Perú Así", que se estrena este viernes 24 de julio a las 10:30 p.m., contará con cinco episodios en los que se conocerán experiencias de trabajo en cinco ejes temáticos: educación de calidad, igualdad de género, medio ambiente, sostenibilidad de las ciudades y erradicación del hambre.

Para Gonzalo Torres, esta es una oportunidad de visibilizar la labor de aquellos que, en medio de una crisis, se organizan para hacerle frente a las deficiencias de un Estado, en el que muchas veces se empañan sus acciones por la corrupción.

"Muchas veces la labor del Estado se ve interrumpida con corrupción, burocracia, deficiencia (...) y ahí hay gente de la sociedad civil que se ha organizado para poder cerrar estas brechas que pueden ser a manera de ONG o de manera individual, y cada uno aportando su granito de arena", comenta.

Asimismo, destaca que, en su mayoría, son jóvenes quienes impulsan iniciativas para hacerle frente a las insuficientes reacciones de nuestras autoridades.

"Dentro de un ambiente de pesimismo, de desgano, de que las cosas no pueden funcionar en este país, todavía hay gente, sobre todo jóvenes - en realidad no solamente jóvenes pero sí hay una fuerza en la juventud que reconozco- que apoyan y apuestan por un Perú mejor", sostiene. "La idea es de que en medio de esta corrupción todavía podamos conseguir un Perú que todos queremos y anhelamos", añade.

"La idea es contagiar a la gente" de esas ganas de "construir juntos", indica Torres, quien considera que es necesario contribuir al desarrollo del país y recordar que es responsabilidad de todos los peruanos hacerlo.

LA PANDEMIA, UNA LECCIÓN

Con 51 años, Gonzalo Torres cree en que la pandemia dejará una lección para todos. "Algo habremos aprendido", dice. "Sobre todo, de que estamos más conectados de lo que parece: uno se protege y, al cuidarse, está cuidando a los demás", expresa.

No obstante, como ser humano, la situación le ha traído miedo, preocupación e incertidumbre, lo cual le hace agradecer el poder tener un trabajo y, especialmente, el haber podido ayudar en medio de la crisis.

La pandemia le deja a Gonzalo Torres "una sensación de que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana" y de que "hay que estar siempre preparados".

"Creo que la resiliencia es una capacidad que admiro en los peruanos", añade el intérprete peruano, quien aún mira la nueva realidad como algo surrealista "salir a la calle y que todos estén con mascarilla".

EL TEATRO VOLVERÁ

"Estoy completamente seguro que el teatro volverá", dice Torres, quien claramente extraña las tablas y el contacto directo con el público. "Pero tenemos que hacerlo de una forma más segura", agrega sobre un retorno con medidas para evitar el contagio de la COVID-19.

Además, mira como una oportunidad esta crisis, pues espera que se valore la cultura y el entretenimiento, no solo como "fuente de difusión de ideas" sino también de diversión "que es lo que necesita la gente para relajarse".

Gonzalo Torres indica que la crisis también ha permitido que nazca un nuevo espectáculo virtual, que es el también llamado teatro online.

"Yo no le diría teatro virtual porque el teatro como experiencia es otra cosa, es un encuentro entre el público y el artista. Yo lo llamaría un espectáculo virtual, pero me parece interesantísimo, porque la creatividad de los artistas ofrece nuevas experiencias", sostiene.

Así también, recuerda que en pleno confinamiento ha tenido que aprender a utilizar aplicaciones nuevas, como Zoom, para insertarse en la nueva normalidad a través de la Internet.

"Yo antes no sabía que existía Zoom, he tenido que aprender un poco, y eso, como recurso creativo para contar una historia me parece genial, que se utilice los medios virtuales para poder crear nos va a dejar otro formato artístico", concluyó.

