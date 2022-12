¿Yahaira Plasencia molesta por no ser jurado en reality de Gisela Valcárcel? Productor responde a los rumores | Fuente: Captura de YouTube

El sábado pasado, Yahaira Plasencia regresó a "El dúo perfecto", programa conducido por Gisela Valcárcel, para ser parte del desafío grupal que otorgaría un punto extra a una de las parejas en competencia. A su salida, durante el segundo bloque del programa, muchos se preguntaron por qué la intérprete de "Y le dije no" no participó como jurado VIP.

Armando Tafur, productor del reality de la 'Señito', respondió a estos rumores- que incluso hablaron de un malestar de Yahaira que la llevó a salir incómoda del programa- y contó que todo se trató de un malentendido.

"Hubo un super malentendido y al final no se puso, no se concretó. Pero Yahaira estuvo de jurado al inicio del programa como vieron en el Bailetón. Parece que hubo una confusión, Yahaira siempre va a ser bien recibida y nosotros acá la queremos", dijo en conversación con diario Ojo.

Tafur respondió que "hubo un cambio de pauta y ya no se puso jurado VIP".

MAYRA GOÑI LA CRITICÓ

El regreso de Yahaira Plasencia al reality de Gisela Valcárcel, "El dúo perfecto", fue comentado por algunas de las participantes que mostraron su incomodidad con su presentación junto a los competidores al ritmo de "Y le dije no". Entre ellas, la actriz Mayra Goñi quien confirmó que la cantante no la saludó ni le habló pese a que han coincidido varias veces.

"Ni siquiera sentí que existiera (Yahaira). Yo estaba gozando la canción... me incomodó la presencia de Yahaira. Ella tampoco saludó a los que no conocía. Yo solo hice lo que tenía que hacer, mi parte de la canción, para gozar y ya. Seguro no me ha visto, tan flacuchenta que soy. Yo sí la recuerdo, nos hemos cruzado muchas veces", mencionó.

