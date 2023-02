Michelle Alexander defendió a Gisela Valcárcel tras polémica salida de Susan Ochoa | Fuente: Composición

La productora de Michelle Alexander salió en defensa de Gisela Valcárcel tras la polémica salida de Susan Ochoa de su reality tras "sentirse humillada" por la conductora.

"Gisela es amiga mía, y por lo que conozco de ella, sé que es alguien que no maltrata a las personas", mencionó la productora al diario Trome.

Hace unas semanas sorprendió al retirarse del programa “El artista del año”donde se perfilaba como una de las favoritas para llevarse el concurso de canto y baile, debido a que acusó a Gisela Valcárcel de humillarla en público.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", dijo la cantante en un video que publicó en Facebook.

Susan Ochoa sobre su salida de “El artista del año”: “No me fui por un berrinche, sino porque minimizaron mi trabajo” | Fuente: Composición.

Marisol vs. Susan: "No por la oportunidad de estar en pantalla se puede poner en juego la dignidad"

Luego de la estrepitosa salida de Susan Ochoa del programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año”, por haberse sentido “minimizada y humillada”, una artista se sumó a las críticas a la popular ‘señito’, la conocida ‘faraona’, Marisol.

La cantante de cumbia reveló que pasó fuertes momentos en “El gran show”, cuando participó del programa en el 2015. “Me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui", comentó.

Sin embargo, días después Marisol decidió retractarse, pues señaló al programa “Válgame Dios” que no fue consciente de la repercusión que tendría su testimonio. La faraona de la cumbia prefiere tener “una buena relación con los medios”.

Te sugerimos leer