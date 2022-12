Gisela Valcárcel negó que haya vetado a Tula Rodríguez de la Teletón. | Fuente: Composición

No más rumores. Luego de que corrieran especulaciones que indicaban que Gisela Valcárcel buscó impedir que Tula Rodríguez sea parte de la Teletón 2019, la popular ‘Señito’ se pronunció sobre estos rumores y los negó de manera tajante.

“No podemos hablar sin ninguna prueba”, señaló la conductora del programa “El Dúo Perfecto” al diario Ojo. “No es verdad [que yo haya impedido la participación de Tula Rodríguez]… Es que no es verdad, no han podido leer esa pauta [de la Teletón], porque no es real”, puntualizó a dicho medio.

“YO PUEDO RESPONDER POR MÍ”

Asimismo, luego de que el citado diario le preguntara por la nula participación de las figuras de “Esto es Guerra” y “En boca de todos” durante el evento benéfico, Valcárcel respondió indignada de que ella no tuvo ninguna influencia durante la pauta de la Teletón, iniciativa solidaria que buscó beneficiar a los niños de la clínica San Juan de Dios.

“Yo no puedo responder por los gladiadores romanos, no puedo responder por los guerreros ni por los combatientes. No puedo responder ni siquiera por mi hija, puedo responder por mí y la verdad es que yo estuve a mi hora. Jamás ha habido una discusión y nunca me permitiría yo en ninguna forma sacar a una persona u otra, porque la pauta de Teletón es hecha con mucha anticipación”, aseveró la presentadora de televisión, quien enfatizó que nunca en su carrera hizo ese tipo de pedidos.

Como se recuerda, la Teletón 2019 fue una cruzada solidaria que contó con la participación de muchas figuras de la televisión local y se transmitió durante casi 23 horas en distintos canales de televisión y en todas las emisoras del Grupo RPP. Al final de la jornada, se logró recaudar 12 millones 553,004 soles.

