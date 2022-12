Gisela Valcárcel le respondió a algunas usuarias de Instagram que la acusaron de tener preferencia por algunas de las finalistas de 'Reinas del show'. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel sorprendió al utilizar sus redes sociales para responderle a las personas que la acusan de tener un supuesto favoritismo por algunas participantes de "Reinas del show".

Como se recuerda, el sábado 3 de agosto, Andrea Luna fue eliminada del programa tras una polémica decisión del jurado, debido a que obtuvo más puntaje que Dorita Orbegoso, quien también se encontraba sentenciada.

La popular 'Señito' compartió un avance de la edición final del 'reality' de baile en su cuenta de Instagram y recibió varios comentarios de usuarios que la acusaron de "favorecer" a algunas de las finalistas de "Reinas del show".

Tras estos comentarios, Gisela Valcárcel le contestó a una usuaria que le preguntó a quién "maltratará" en la final del programa, en alusión a la polémica que tuvo con Susan Ochoa en "El artista del año".

“Qué graciosa eres. Si estuvieras con nosotras te darías cuenta de cuánto nos divertimos, y todas. Todas salen felices, siendo queridas por ustedes, eso es lo que buscamos. Un beso, disfruta el día y nos vemos el sábado”, escribió la conductora.

Otra usuaria dejó entrever que no había transparencia en los resultados del programa y que ella tenía cierto favoritismo por Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz. Gisela también respondió.

“Jajaja, no te preocupes. Nada en esta tierra es seguro, empezando por la vida misma. No sabes si tú o yo hoy ya no estamos aquí. O sea, tengo más conocimiento de la seguridad e inseguridad de lo que imaginas. Quizá solo crees que soy la persona que aparece en TV, pero no querida, en mí como en ti hay mucho más. Así que a vivir el día de hoy con todo. Sin enojarnos por tonterías y viviendo en familia. Eso sí es lo importante”, respondió Gisela.

En la final de "Reinas del show" se enfrentarán Vania Bludau, Dorita Orbegoso, Cathy Sáenz, Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz.

Te sugerimos leer