Hace unos meses y durante la transmisión de la Teletón 2019, una polémica eclipsó el evento solidario: se hablaba de un supuesto veto por parte de Gisela Valcárcel para evitar la participación de Tula Rodríguez. Si bien, la conductora de "El dúo perfecto" descartó ese veto, se sigue especulando sobre el tema.

Mariana Ramírez del Villar, productor de Pro TV, respaldó a Tula. "Tula hizo lo que correspondía hacer y lo que quiera hacer. Ella siempre ha tenido todo mi respaldo, la quiero, la estimo. Siempre la voy a defender cuando tenga la razón", mencionó a diario Trome.

Además, criticó las declaraciones de Gisela Valcárcel- después del supuesto veto- al programa de Magaly Medina, en el canal de la competencia. "Sus declaraciones no me sorprendieron, me sorprendió la osadía que tuvo al estar en otro canal y en la competencia", dijo.

Ramírez del Villar explicó que todo el supuesto veto se trato de "malos entendidos". "Hubo una mezcla de malentendidos. No iba a permitir que Tula dejara de ir a la Teletón, pero pensándolo bien, creo que nadie lo prohibió, sino que hubo una pésima comunicación que generó este problema", explicó.

DISTANCIAMIENTO

En julio pasado, la productora general de "Esto es guerra" y "En boca de todos", Mariana Ramírez del Villar, aseguró que existe un trato cordial con la empresa de Gisela Valcárcel GV Producciones y que nunca han tenido conflictos... pero que si los hubiera optaría por “dar un paso al costado”.

“Para [tener] un conflicto se necesitan dos [partes] y nosotros siempre estamos con la bandera de la paz. Nunca ha habido [problemas]. Nosotros tenemos principios bien claros... si en algún momento nos hemos sentido agredidos, preferimos dar un paso al costado, como lo hemos hecho. En líneas generales, tenemos una relación cordial”, declaró al diario "Trome".

La productora también se pronunció sobre Pancho Rodríguez y Poly Ávila, quienes fueron retirados de “El artista del año” tras su primera presentación en el 'reality'.

Como se recuerda, la modelo argentina fue invitada para participar en "El artista del año" luego de la polémica fiesta con Nicola Porcella y otros participantes de 'realities'. Este caso afectó a Nicola Porcella, por lo que Mariana Ramírez Villar optó por retirar a Pancho Rodríguez (quien en ese momento era parte de "Esto es guerra") del programa conducido por Gisela Valcárcel.

